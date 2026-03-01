Pre konflikt na Blízkom východe si nezahrá Ronaldo. Problémy aj pre tímy formuly 1

Pre konflikt na Blízkom východe sa na začiatku týždňa neodohrajú plánované zápasy ázijskej futbalovej Ligy majstrov. Ázijská futbalová konfederácia ich v nedeľu odložila.
V Spojených arabských emirátoch a Katare sa mali v pondelok a utorok uskutočniť úvodné osemfinálové zápasy za účasti klubov z týchto dvoch krajín, Saudskej Arábie a Iránu. Obhajca trofeje Al Ahlí sa mal stretnúť v Katare s domácim Duhajlom.
„AFC bude aj naďalej pozorne sledovať situáciu, ktorá sa rýchlo vyvíja, a je odhodlaná zabezpečiť bezpečnosť všetkých hráčov, tímov, funkcionárov a fanúšikov,“ uviedla ázijská konfederácia vo vyhlásení.
Hrať sa nebude ani druhá najvyššia ázijská súťaž Pohár AFC, v ktorej sa mal v stredu v Dubaji proti Al Waslu predstaviť Al-Nassr s Cristianom Ronaldom. Zrušené boli nielen ligové zápasy, ale aj prípravné stretnutia pred majstrovstvami sveta plánované na marec.
Irán má na šampionáte odohrať všetky tri zápasy v skupine s Belgickom, Novým Zélandom a Egyptom v USA. Už vlani v decembri Iránci bojkotovali žrebovanie skupín vo Washingtone, pretože americká vláda údajne odmietla udeliť vstupné víza trom funkcionárom vrátane prezidenta národnej asociácie Mehdiho Tádža.
„Po tomto útoku je jasné, že nemôžeme hľadieť na majstrovstvá sveta s nejakou nádejou,“ povedal Tádž podľa agentúry DPA. „Americký režim zaútočil na našu vlasť a tento incident nezostane bez odozvy,“ dodal.
Skomplikovalo to aj cestovanie pred štartom sezóny v F1. Budúcu nedeľu sa začne v austrálskom Melbourne a Dauha a Dubaj tradične slúžili ako hlavné zastávky pre tímy. Tie museli zmeniť svoje trasy, aby sa do Austrálie dostali.