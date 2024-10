Nemal jazdiť ako hlupák a nič by sa nestalo. Austin bol pre Norrisa zabijákom

Brit prišiel na okruh Circuit of the Americas v Austine s 52-bodovou stratou na trojnásobného majstra sveta po tom, ako dokázal znížiť stratu 78 bodov z augustovej prestávky. Z Texasu ale odchádza s mankom 57 bodov.

"Ale prišli sme sem s otvorenou mysľou, neočakávali sme, že budeme dominovať, že vyhráme alebo niečo podobné. To, že Ferrari bolo dnes také rýchle, ukázalo, že je rovnako konkurencieschopné," dodal.

Na otázku novinárov, aký "zabiják" to bol pre šampionát, Norris odpovedal: "Celkom dosť. Je to zabiják momentum.

"Aj keby som prešiel po štarte prvou zákrutou na vedúcej pozícii, nikdy by som neskončil prvý ani druhý a mohol som skončiť len tretí. Ale jediný, koho musím poraziť, je Max, a toho som neporazil.

Celkovo to bol neúspešný víkend. Ale dali sme do toho dobrú šancu. Snažil som sa. Nebolo to dosť dobré a máme na čom pracovať a ja sám mám na čom pracovať."