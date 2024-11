Alpine ukazuje silu v Las Vegas. Je to úžasné, no nie je to náš boj, vraví Gasly

„Samozrejme, to, čo sa stalo v tejto kvalifikácii, je úžasné. Je to dobrý pocit byť pred Maxom, McLarenom a týmito chlapcami. Ale v konečnom dôsledku to nie je náš boj."

„Samozrejme, je to len kvalifikácia, ale myslím si, že je to asi prvýkrát, čo sa kvalifikujem do prvej trojky, a mám pocit, že to bolo niečo výnimočné," povedal Gasly, ktorý v roku 2020 vyhral Veľkú cenu Talianska s tímom AlphaTauri z 10. miesta na štartovacom mieste.

Gasly bol posledný na štarte aj v Británii, v júli v Maďarsku štartoval z boxovej uličky a v Azerbajdžane bol diskvalifikovaný z kvalifikácie, ale odvtedy sa tím výrazne zlepšil.

„Celý víkend bol pozitívny,“ povedal šéf tímu Alpine Oliver Oakes, ktorý prevzal tím v auguste.