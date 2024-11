Auto skritizoval na plnej čiare. Hamilton nemal istotu pokračovania, napokon sa s Mercedesom rozlúči

Hamilton sa od nasledujúcej sezóny presunie do Ferrari, no pred víkendovou Grand Prix Las Vegas sa pripravoval na simulátore v továrni Mercedesu ako obvykle. Jeho súčasný tím potvrdil, že sa postaví pred médiá ako obvykle v stredu priamo v Las Vegas.

Tridsaťdeväťročný Hamilton skončil na okruhu Interlagos na 10. mieste. "Bol to katastrofálny víkend, chlapci.

Najhoršie auto, aké kedy bolo. Ďakujem, že ste prispeli k pokusu to zmeniť a skvelá práca všetkým chalanom na zastávke v boxoch. Ak je to naposledy, čo som štartoval, je škoda, že to nebolo skvelé, ale som za vás vďačný," povedal po pretekoch do vysielačky.

Po tomto odkaze sa niektoré médiá domnievali, že chce predčasne ukončiť svoju kariéru v Mercedese a vynechá záverečné tri veľké ceny v Las Vegas, Katare a Abú Zabí. Informovala o tom agentúra dpa.