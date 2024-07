Vítám všechny fanoušky motosportu.



Po dojemném a vybojovaném prvenství Lewise Hamiltona se nám seriál z britských ostrovů přemístil do maďarského Hungaroringu.



1. Trénink



V prvním volném tréninku se nestalo nic neobvyklého. Ferrari se zdála, že nabrala rychlost neboť obsadila 1. a 3. místo, přičemž nejrychlejší byl Carlos Sainz. Trápení doprovázelo oba Astony, kde si Alonso stěžoval na divoké chování svého vozu. Poslední místa obsadili jezdci HASSU.



1. Sainz 1:18.713

2. Verstappen +0.276

3. Leclerc +0.298



2. Trénink



Velmi krutě dopadl pro Leclerca, který se po výjezdu z rychlé čtvrté zatáčky dostal do smyku a v plné síle narazil zadkem vozu do bariéry.

Ve stejné zatáčce se dostal do smyku a následhých hodin Küan-Ju, která doklouzal až do páté zatáčky, kde málem trefil projíždějícího Péreze.



1. Norris 1:17.788

2. Verstappen +0.243

3. Sainz +0.397