Newey rozhodol o svojej budúcnosti. Po konci v Red Bulle posilní konkurenčný tím

Newey sa stane technickým partnerom, ako aj akcionárom tímu so sídlom v Silverstone.

"Som nadšený, že sa pripájam k tímu Aston Martin. Nesmierne ma inšpirovala a ohromila vášeň a odhodlanie, ktoré do všetkého vnáša Lawrence Stroll.

Je odhodlaný vytvoriť svetový tím a Aston Martin má všetky kľúčové prvky na to, aby vyhrával šampionát," citovala 65-ročného Brita agentúra Reuters.

"Je to obrovská správa, Adrian je najlepší na svete v tom, čo robí a je na vrchole svojej kariéry.

Je to najväčší príbeh od návratu Aston Martin do tohto športu a ďalší dôkaz našich ambícií vybudovať tím, ktorý bude schopný bojovať o titul," povedal šéf tímu Stroll, ktorého syn Lance sedí spolu so 43-ročným španielskym matadorom Fernandom Alonsom v monoposte tímu.