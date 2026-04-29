Obranca Detroitu si doliečil zranenie a chce pomôcť Nemcom na MS: Cieľom je štartovať

Moritz Seider v drese Nemecka.
Moritz Seider v drese Nemecka. (Autor: SITA/AP)
TASR|29. apr 2026 o 09:39
Nemci sa na šampionáte predstavia v základnej A-skupine v Zürichu.

Nemecký hokejista Moritz Seider chce reprezentovať svoju krajinu na májových MS vo Švajčiarsku.

Obranca Detroitu Red Wings si doliečil zranenie, ktorá utrpel v závere základnej časti zámorskej NHL.

„Mojim cieľom je štartovať na tohtoročnom svetovom šampionáte. Chcel by som byť trénerom k dispozícii už v záverečnom bloku prípravy v Mannheime," uviedol Seider pre agentúru DPA.

Nemci sa na šampionáte predstavia v základnej A-skupine v Zürichu spoločne s domácimi Švajčiarmi, USA, Fínskom, Lotyšskom, Rakúskom, Maďarskom a Veľkou Britániou.

    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko v Trenčíne.
