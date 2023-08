Tak čo, podelíme sa o titul? Naozaj? Zlatá remíza priniesla smiech aj slzy

Tamberi pribehol za Baršimom, obaja sa vrúcne objali. Vzápätí k nim pristúpil medzinárodný delegát pre skok do výšky Can Korkmazoglu z Turecka a vysvetľoval im pravidlá. „Môžeme dostať dve zlaté?“ spýtal sa ho Baršim. Delegát súhlasne prikývol.

BUDAPEŠŤ. Bol to jeden z najemotívnejších príbehov olympijských hier v Tokiu. Talian Gianmarco Tamberi práve zhodil latku vo výške 239 cm. Všetko nasvedčovalo, že o víťazovi rozhodne rozoskakovanie medzi ním a Katarčanom Mutazom Essom Baršimom. Alebo aj nie.

Podobné scény sa odohrávali aj v stredu večer v Budapešti. Akurát latka sa týčila o dva a pol metra vyššie než v Tokiu a aktérky tohto príbehu sa odrážali do výšky pomocou žrde.

Najskôr sa so žŕdkou v rukách rozbehla Austrálčanka Kennedyová a opäť si zlepšila osobný rekord. Američanka Moonová však prijala výzvu a tiež sa prehupla cez latku. Znovu vyrovnané!

O šampiónke mohlo rozhodnúť rozoskakovanie. Jeden pokus pre každú. Ak neskočí žiadna, výška sa znižuje. Až kým to jednej vyjde a druhej nie. Ako vo futbale v penaltovom rozstrele po piatej sérii. Lenže bola tu aj druhá možnosť.

Na MS 2015 v Pekingu bola najmladšou členkou austrálskej výpravy, no vtedy sa osemnásťročná tínedžerka nedostala ani do finále z kvalifikácie. Výnimočný bol pre ňu minulý rok, keď získala bronz na MS a vyhrala vo finále Diamantovej ligy aj na Hrách Commonwealthu.

Pre Katie Moonovú to nebol neznámy pocit. Zlato získala na olympijských hrách v Tokiu, aj minulý rok na MS v Eugene. Zato pre Kennedyovú je to absolútny vrchol kariéry.

To, čo nasledovalo, označila stanica Eurosport za nádherný moment. Moonová sa od šťastia smiala a Kennedyová ronila slzy.

„Katie je majsterka sveta, zlatá olympijská medailistka. Nemyslel som si, že by sa o titul chcela deliť. Počítala som s tým, že možno budeme musieť skákať ďalej. Ale keď som sa na ňu pozrela, povedala som jej, 'ahoj dievča, možno by sme mohli mať zlato obe!' Neviete si predstaviť tú úľava. Bola vzájomná, u nej, aj u mňa," vysvetľovala Kennedyová po súťaži médiám.

"Keď som skočila 4,90, vravela som si, že titul mám vo vrecku, vravela som, si, ona to neskočí," priznala Austrálčanka. "Vyhodila som ruky do vzduchu a sledovala som, ako sa latka po jej pokuse ani nepohla. To len potvrdzuje, aká je Katie húževnatá súperka. Mám k nej veľký rešpekt," dodala.

"To bol ale súboj," reagovala Američanka. „Keď bolo zrejmé, že som zostala iba ja a Nina, vravela som si, šou sa práve začína. Myslím, že sme sa obe navzájom motivovali. Keď skočila ona, chcela som rýchlo odpovedať. Bolo to vyčerpávajúce, ale stálo to za námahu."