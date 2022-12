ONLINE: Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning dnes (Juraj Slafkovský, Erik Černák)

MONTREAL. Montreal Canadiens a Tampa Bay Lightning hrajú ďalší zápas v NHL. V akcii bude aj dvojica Slovákov - Juraj Slafkovský a Erik Černák.

Jednotka draftu NHL má zatiaľ na konte desať bodov (4+6), ale na gól čaká už pomerne dlho. Naposledy Slafkovský skóroval 1. decembra proti Calgary.

Za to Černák má čerstvejšie skúsenosti so strelením gólu. Podarilo sa mu to v utorok pri výhre Tampa Bay nad Seattle 6:2. Navyše, v posledných štyroch zápasoch zaznamenal Černák až deväť plusových bodov.

