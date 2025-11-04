ONLINE: Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

MONTREAL. Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Philadelphia Flyers dnes v noci hrajú ďalší zápas sezóny NHL.
V zostave domácich nebude chýbať ani slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský.
Zajtra (5. novembra)
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
NHL 2025/2026
05.11.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Philadelphia
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Montrealom Canadiens a Philadelphiou Flyers.
Montreal je aktuálne prekvapivým lídrom celej Východnej konferencie, keď má na konte už 18 bodov so skóre 44:36. Na domácom ľade pritom dokázal uspieť v štyroch zápasoch z predchádzajúcich piatich, keď porazil Seattle, Nashville, Buffalo a naposledy Ottawu. V akcii budeme sledovať aj Juraja Slafkovského, pričom má slovenský útočník na konte 7 kanadských bodov, z toho hneď 6 presných zásahov. Zároveň ťahá trojzápasovú gólovú sériu.
Philadelphia sa po troch víťazstvách prezentovala naposledy s dvoma prehrami, keď nestačila na Toronto Maple Leafs 2:5 a Calgary Flames 1:2. Flyers sa však môžu spoľahnúť na Trevora Zegrasa, ktorý odštartoval ročník so ziskom 13 bodov (4+9).
Posledné vzájomné zápasy na ľade Canadiens:
Montreal 4-2 Philadelphia
Montreal 3-2 Philadelphia
Montreal 5-0 Philadelphia
Montreal 9-3 Philadelphia
Montreal 4-1 Philadelphia
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
