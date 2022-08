PFL: Váhu splnil ako profesionál. Barborík s prehľadom navážil

BRATISLAVA. Slovenský bojovník Vojto Barborík splnil váhový limit pred sobotným duelom v organizácii Professional Fighters League (PFL).

Barborík sa v rámci ľahkej váhy stretne s Talianom Raduom Maximom.

Zápas je teda vypísaný vo váhe do 70 kilogramov, a to je limit, do ktorého sa museli bojovníci zmestiť aj na rannom oficiálnom vážení.