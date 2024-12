Napätá atmosféra. Vémola a Fleury si pri strete tvárou v tvár nič nedarovali

Zástupca gymu SBG Ireland napriek tomu nemá žiadne obavy. „Tvoja stratégia je, že vezmeš niekoho, kto nikdy nezápasil päť kôl v poloťažkej divízii, do štvrtého alebo piateho kola? To nie je veľmi dobré. Úprimne, zrejme si v háji,“ zamyslel sa obávaný Fleury a jeho ostré slová opäť nezostali bez Karlosovej odpovede:

„To nie je plán, to je len, aby si trpel. Možno nájdem niečo, čím ťa ukončím v prvých dvoch častiach. Chcem, nech trpíš až do konca. Potom všetkým ukážem, že toto nie je kulturistika. Nejde o to sa nasypať a byť silný. Je to o výdrži od prvej do poslednej sekundy. Ty dáš dve kolá a je koniec.“

Okrem tohto Vémola a Fleury s moderátorom Lukeom Barnattom rozobrali aj iné pikantné témy vrátane ich stretnutia v London Shootfighters pred desiatimi rokmi a na záver nechýbal ani vyhrotený “staredown“.