Návrat na vrchol? Procházka má v UFC potvrdenú ďalšiu titulovú príležitosť

MIAMI. Český bojovník Jiří Procházka stojí pred ďalšou životnou šancou. Organizácia UFC oznámila, že sa bývalý šampión v apríli pobije o uvoľnený titul poloťažkej váhy proti nebezpečnému Carlosovi Ulbergovi.
Titulový duel bude hlavným zápasom turnaja UFC 327, ktorý sa uskutoční 11. apríla v Kaseya Center v Miami.
Opasok šampióna je voľný po tom, čo sa doterajší šampión Alex Pereira rozhodol posunúť do ťažšej váhy.
Pre Procházku ide o príležitosť prepísať históriu českého MMA. V roku 2022 už titul získal po pamätnom triumfe nad Gloverom Teixeirom, no pre zranenie sa ho musel vzdať.
Odvtedy sa na trón nevrátil a dvakrát nestačil práve na Pereiru.
Víťazná vlna verzus návrat kráľa
Český samuraj (bilancia 32–5–1) však prichádza povzbudený vydareným rokom 2025.
Postupne zdolal bývalého šampióna Jamahala Hilla aj elitného Khalila Rountreea Jr. a opäť sa priblížil k titulovej šanci.
Na druhej strane klietky bude stáť mimoriadne rozbehnutý Ulberg (13–1). Novozélanďan vyhral deväť zápasov v rade a naposledy zastavil bývalého titulového vyzývateľa Dominicka Reyesa.
Pripravuje sa v známom gyme City Kickboxing, kde trénuje aj bývalý šampión Israel Adesanya.
Turnaj v Miami však ponúkne aj ďalšie titulové predstavenie. V mušej váhe sa stretnú šampión Joshua Van a japonský vyzývateľ Tatsuro Taira.
Hlavná pozornosť však smeruje k súboju Procházku s Ulbergom. Víťaz sa stane novým kráľom poloťažkej divízie a pre českého bojovníka môže ísť o návrat na úplný vrchol svetového MMA.