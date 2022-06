Zapíše sa do histórie? Procházka ide o titul UFC, Zhang čaká odveta roka

O svoje miesto na slnku sa v odvete z marca 2020 pobije duo niekdajších kráľovien slamovej váhy, a to Číňanka Weilli Zhang s Poľkou Joannou Jedrzejczyk.

Okrem zápasu českého bojovníka so šampiónom Gloverom Teixeirom sa fanúšikovia môžu tešiť hneď na dvojicu atraktívnych ženských duelov.

KALLANG. Historický okamih pre československú scénu zmiešaných bojových umení. Asi takto by sa dal v skratke opísať nedeľný turnaj UFC 275, na ktorom sa hlavnom zápase večera predstaví Čech Jiří Procházka.

Procházka bol hodený do jamy levovej. V podobe Švajčiara Volkana Oezdemira ho čakal náročný test. Česká hviezda sa však nezľakla a na veľkom turnaji UFC dala o sebe vedieť.

Išlo o poriadnu raritu. Po prestupe do UFC zväčša musia zápasníci nazbierať slušnú sériu výhier a až potom sa môžu merať s tými najlepšími na vrchole rebríčka. Tu to ale neplatilo.

Ak ste to doteraz nevedeli, teraz už viete. Tak znel nadpis na tričkách tímu okolo českého bojovníka Jiřího Procházku pred jeho debutom v najlepšej lige sveta v lete 2020.

Oezdemir padol. Bojovník s prezývkou „No Time“, ktorá má odkazovať na to, že svojich súperov zvykne zničiť v úvode zápasu, zažil tentokrát tvrdý knokaut na vlastnej koži.

Príbeh českého samuraja pokračoval ďalej, keď v máji minulého roka narazil na ďalšieho bývalého titulového vyzývateľa UFC Dominicka Reyesa.

V zápase nebola núdza o divácky atraktívne momenty, možno povedať, že fanúšikov zmiešaných bojových umení zdvíhala zo sedačky každý úder bojovníkov v klietke.

Procházka? Zaplavil internet

Výsledok? Výhra rodáka z Hostěradic na knokaut lakťom z otočky.

Technika, ktorá v okamihu prinútila aj tých najväčších laikov, aby si začali hľadať na internete meno „Jiří Procházka“.

Slová chvály a obdivu na jeho adresu zaplavili internet. Fanúšikovia síce neboli prítomní v aréne, no za to svoje nadšenie zdieľali práve prostredníctvom sociálnych sietí. Samozrejme, neboli to iba diváci.

Procházku velebili aj viaceré známe tváre z prostredia UFC. Bývalý šampión poloťažkej a ťažkej váhy Daniel Cormier nešetril chválou. „Tento chalan, Procházka, je ako lavína rútiaca sa z kopca. Jednoducho ich bombarduje.

Používa kondíciu ako svoju zbraň, má úžasnú bradu a skvelé inštinkty pre ukončenia. Som z neho priam nadšený,“ uviedla vtedy legenda UFC.

Uplynulo trinásť mesiacov a domáca komunita MMA sa dočkala. Procházka po dvoch výhrach nastúpi ako prvý Čech v histórii v zápase o titul v UFC.