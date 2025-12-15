Deák mieri do Čečenska. V klietke ho preverí bývalý titulový vyzývateľ

GROZNYJ. Slovenský MMA zápasník Tomáš Deák sa v januári opäť predstaví v klietke ruskej organizácie ACA, kde ho čaká ďalší náročný test proti skúsenému súperovi z najvyšších poschodí bantamovej váhy.
Deák sa do ACA vracia po augustovom súboji, v ktorom nestačil na bývalého šampióna Olega Borisova.
Rovnako ako v predchádzajúcich vystúpeniach, ani tentoraz ho organizácia nešetrí.
Slovák má za sebou dve prehry s ex-šampiónmi Bibulatovom a Borisovom, no napriek tomu zostáva stabilnou súčasťou kvalitnej konkurencie.
Najbližší duel absolvuje 9. januára na turnaji ACA 198 v Groznom, hlavnom meste Čečenska.
Jeho súperom bude Rasul Albaskhanov s bilanciou 16–7, bývalý titulový vyzývateľ, ktorý v poslednom období potvrdzuje formu. Z piatich posledných zápasov vyhral štyri a momentálne ťahá sériu dvoch víťazstiev.