Dramatické váženie podujatia DFN 7, titulový súboj v problémoch

Pri nesplnení váhy by tak opasok mohol dostať jedine Roušal a poľský matador by maximálne bral výhru do svojich štatistík.

Po hodine sa ale Rutkowski postavil na váhu s presnou hodnotou 68,95 kilogramu a tak diváci vo Zvolene budú svedkami plnohodnotného súboja o titul.