Zdravie mi dlhodobo nepraje, hovorí po tvrdej prehre v UFC česká bojovníčka

LAS VEGAS. Česká bojovníčka Tereza Bledá sa po prehre na turnaji UFC on ESPN: Royval vs. Kape prihovorila fanúšikom prostredníctvom sociálnych sietí a otvorene pomenovala dôvody, ktoré podľa nej rozhodli o rýchlom konci zápasu.
Dvadsaťdvaročná reprezentantka priznala, že už krátko po začiatku súboja došlo k vážnemu zdravotnému problému.
Vyklbené koleno síce naskočilo späť, no nefungovalo tak, ako by malo. V takom stave si uvedomovala, že pokračovanie do ďalšieho kola by nebolo možné.
„Krátko po začiatku zápasu sa mi vykĺbilo koleno. Síce sa vrátilo späť, ale už nefungovalo, ako malo. Vedela som, že do druhého kola už nemôžem ísť a musím to ukončiť, inak prehrám,“ vysvetlila Bledá.
Aj preto sa rozhodla riskovať a pokúsiť sa o rýchle ukončenie na zemi, čo sa však nepodarilo.
„Chcela som dostať súperku na zem a zápas ukončiť. Žiaľ, nevyšlo to a výsledok ste videli sami,“ dodala.
Bledá zároveň vyjadrila rešpekt svojej súperke Jamey-Lyn Horth, ktorá podľa nej pristúpila k zápasu profesionálne.
Poďakovala jej aj za to, že duel prijala opakovane po tom, čo bol pôvodne zrušený pre zdravotné komplikácie na strane Češky.
V emotívnejšej časti vyjadrenia sa vrátila k dlhodobým problémom, ktoré ju sprevádzali počas posledných rokov.
Za dva a pol roka absolvovala dve operácie, prekonala opakované infekcie a čaká ju ďalší zákrok. To všetko jej podľa vlastných slov bralo energiu aj kontinuitu v príprave.
„Vždy som mierila k najvyšším cieľom a stále verím, že na ne mám. Zdravie mi však dlhodobo nepraje,“ napísala bojovníčka, ktorá po zápase avizovala ďalšiu operáciu a dlhú rekonvalescenciu.
Budúcnosť v klietke momentálne otvorene nepredikuje. „Čo bude po rekonvalescencii, sama neviem. Nech ma to zavedie kamkoľvek, budem vedieť, že som urobila maximum,“ uzavrela svoje stanovisko.