VIDEO: Tvrdý koniec už v prvom kole. Českej bojovníčke sa v UFC vôbec nedarilo

LAS VEGAS. Česká bojovníčka Tereza Bledá nezvládla návrat do klietky UFC a na turnaji UFC on ESPN: Royval vs. Kape prehrala v prvom kole na technický knokaut s Kanaďankou Jamey-Lyn Horth.
Bledá vstúpila do zápasu aktívne a v úvode sa pokúsila presadiť takedownom. Súperka však jej snahu ubránila a po odrazení útoku prešla do vlastnej ofenzívy v postoji.
Po viacerých presných úderoch, ktoré viditeľne otriasli Bledou, zasiahol rozhodca a duel ukončil.
VIDEO: Horth vs. Bledá (TKO)
Pre českú reprezentantku išlo o prvý zápas po dlhšej pauze spôsobenej zraneniami. V klietke sa predstavila po viac než dvoch rokoch, čo bol jeden z faktorov, s ktorými rátal aj tím súperky.
Horth po zápase priznala, že na návrat Bledej nebolo jednoduché sa pripraviť. „Neboli sme si istí, čo presne prinesie po takom dlhom čase mimo klietky.
Dva a pol roka môže znamenať oddych, ale aj prípravu úplne novej taktiky. Pripravovali sme sa na postoj, držanie vzdialenosti a obranu takedownov,“ uviedla po súboji.
Kanaďanka zároveň zdôraznila, že cieľom bolo ukázať jej silnú stránku v postoji.
„Chceli sme všetkým v UFC ukázať, že mám dobrú pravačku. A dnes som to dokázala,“ dodala po svojom prvom ukončení v UFC.
Pre Bledú znamená prehra zhoršenie bilancie v UFC, zatiaľ čo Horth si pripísala ďalšie víťazstvo a nadviazala na úspešné obdobie.
Návrat českej bojovníčky medzi elitu tak zostal bez výhry, ďalší vývoj jej kariéry ukážu až nasledujúce mesiace.