Attila Végh: V MMA už jedine s Vémolom. OKTAGON je česko-slovenské UFC

Chvalabohu, môžem povedať, že za prvý turnaj sme dostali vynikajúcu odozvu, ako to bolo na dobrej úrovni a všetko fungovalo. Vyzeralo to dobre jednak opticky a aj kvalita zápasov, bolo to naozaj na úrovni. Stále sa učíme, no pridávame a zase sme trošku pritvrdili. Budú tam veľmi zaujímavé zápasy, tak isto zahraničné mená. Niečo budujeme, sme na začiatku, bude to len druhý turnaj, ale myslím, že pôjdeme pomaličky krok za krokom hore a bude to úspešné.

Chcem, aby sa mu otvorili dvere do veľkých organizácií. Pre nás je priorita hlavne Oktagon. To som aj viackrát povedal, že toto bude taký mostík, kde my vychováme tých amatérov a pustíme ich do väčšej šou, pričom v Česku a na Slovensku je tá najväčšia šou Oktagon. Pre nás je to česko-slovenské UFC. Na našej scéne je veľa zápasníkov, ktorí majú vysoké ambície, chcú sa stať šampiónmi a majú veľké ciele, ale nemajú priestor na to, aby sa ukázali. A my im ten priestor dáme, umožníme im, aby sa ukázali, mohli sa posunúť a ísť do veľkej ligy.

Stále sme hovorili, že chceme budovať amatérskych zápasníkov, ale samozrejme to nie sú amatéri, ktorí v živote nič nerobili. Sú to skúsení amatérski bojovníci, ktorí mali 15, 20 amatérskych zápasov na svojom konte. My sme umožnili Tomášovi, aby mal prvý profesionálny zápas práve u nás a urobil vynikajúci výkon. Tentoraz bude mať silného, skúsenejšieho súpera. U Tomáša vidím, že na sebe stále maká, je cieľavedomý, ide za víťazstvami.

(Smiech) Robím si z toho srandu, lebo ja som vyučený kuchár-čašník, taký mám vyúčný list, takže som nikdy netušil, že budem riaditeľ nejakej organizácie. Ale to je vec, ktorej rozumiem najviac. Celý život to robím a využívam skúsenosti, ktoré som za ten čas pozbieral. Mám za sebou 33-ročnú kariéru, čiže viem čo robím, vidím tých zápasníkov, tie pohyby, talenty. Vidím, kto má na to alebo na to nemá. Naozaj ma to baví a tým, že už nie som aktívny MMA zápasník, to je to najbližšie, čomu sa rozumiem a čomu sa môžem venovať. Tomuto môžem obetovať môj čas. Nebudem robiť nasilu niečo, čomu nerozumiem.

U všetkých chalanov zo Spartakusu, ktorí tam budú mať zápas, vidím ako drú a idú za svojimi cieľmi. To sa všetko odzrkadlí na tých zápasoch. Ich súperi nie sú nejakí lajdáci alebo padáči, že dôjdu a vyhrať musia len naši zápasníci. Aj na prvom turnaji sme mohli vidieť, že to bolo vyrovnané. A to je na tom pekné, že idú so seberovnými súpermi a ten lepší zvíťazí.

V grapplingu som mal veľa zápasov, aj gi aj no-gi, takže tam ma už nič také neláka, čo by som chcel dosiahnuť v mojom športovom živote, nejaký titul alebo niečo. Pozerám sa na to tak, že ak niečo, tak teraz prišiel čas na to, aby som si v tomto mojom športe mohol niečo zarobiť, lebo 30 rokov som to nezarobil. Ale teraz je vlastne čas na to ovocie, že môžem z toho reálne niečo zarobiť. Keby príde nejaká ponuka, vzal by som to určite ohľadom biznisu a ešte kvôli tomu, že stále mám v sebe ten oheň, plamienček, ktorý by sa dal zapáliť. Ale už určite nemám nejaké veľké ambície, dostať sa do zahraničia alebo také veci, na to sú mladí.

Klasická a tvoja obľúbená otázka. Odveta s Karlosom, bude alebo nebude?

Ako som miliardukrát povedal, nie je to otázka na mňa. Ja by som možno bol tomu otvorený, keďže som začal trénovať a takto, ale čo sa týka Karlita, nechcem sa veľmi vyjadrovať, lebo mal zdravotné problémy, ale hneď sa dal dokopy a videl som, že už oznámili zápas aj odvetu s Kinclom, takže Karlito je nepriestreľný. Má v mojich očiach veľký obdiv, je to kaper. Vidím na ňom, že má jasný cieľ a jeho vnútorná energia je taká, že aj tak ide o to, aby získal tú odvetu so mnou, dovtedy nebude pokojný. A to je vlastne stále dookola ten istý trojuholník, riešenie, dohodneme sa, nedohodneme sa.

Ako prebiehali v posledných rokoch rokovania s Oktagonom. Rozprávali ste sa len o tomto zápase?

Áno, ja som povedal, že do zápasu v MMA by som už s nikým iným nešiel. Nepotrebujem už riešiť moju bilanciu, mal som 44 zápasov, nepotrebujem mať 45. Jediný Karlos pre mňa má nejaký význam ohľadom biznisu. Dala by sa z toho urobiť veľká vec, veľké podujatie, takže pre mňa je to lákavé. Druhá vec, mal by som veľkú výzvu, aby som sa pripravoval a makal. Ak MMA zápas, tak len toto.

Ale zase, veľmi ma láka ten box, aj najbližší Fight Night Challenge, tam by som chcel znova zápasiť. Začal som trénovať a niekde by som sa chcel vyburcovať, takže tam by som si chcel zaboxovať. To je pre mňa taká, nazvime to ľahšia varianta. Beriem to ako tréning, nie je to ako pri MMA. Myslím si, že pre MMA zápasníka je box v tomto ľahší, ale vôbec nechcem uraziť boxerov, lebo nikdy by som nešiel s nejakým profi boxerom, aby ma dobil, alebo ja aby som na zemi dobil toho boxera (v MMA). Išiel by som box s nejakým MMA zápasníkom, to je seberovné. Keď trénujem, potrebujem nejaký cieľ a teraz to je boxerský zápas.