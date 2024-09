Pred pádom na dno ho zachránilo MMA. Pukač vstupuje do ďalšej kariérnej etapy

ŠAĽA. Život nie je nikdy jednoduchý, no každý má možnosť, aby zobral osud do vlastných rúk. Dôležité je nevzdať sa a postupnými krokmi sa posúvať vpred.

Na scénu vstúpil víťazným debutom v apríli 2010 nad Victorom Kukuom (15-20-1) v chorvátskej organizácii House of Gladiators. Následne stúpal neustále vyššie a aktuálne má na konte tridsať zápasov, pričom veľké kvality ukázal proti viacerým hviezdnym európskym menám.

Tri roky mimo diania

Pred príchodom do OKTAGON MMA si to obávaný Pukač dokonca v roku 2015 rozdal s aktuálnym šampiónom strednej váhy žlto-čierneho “cirkusu“ Patrikom Kinclom (28-10). Predviedol špičkový výkon, no po tesnom bodovom rozhodnutí sa napokon radoval český reprezentant.

Aby toho nebolo málo, nekompromisný postojár si z duelu odniesol zlomenú očnicu a pribrzdilo ho aj komplikované zranenie ramena. Mimo hru bol tak viac než tri roky, čo je dodnes jeho najdlhšia pauza.