Pukač o dôvodoch odchodu z OFA: Už dlhšiu dobu som cítil, že sa tam necítim dobre

BRATISLAVA. Dlhoročná stálica bratislavského gymu Octagon Fighting Academy prezradila, čo stálo za jej odchodom z tohto azda najznámejšieho klubu zmiešaných bojových umení na Slovensku.

Robo Pukač v relácii Bez rukavíc uviedol, prečo ho už v známom gyme nevídavame.

"Môžem potvrdiť tieto informácie. Ja, František Fodor, Tomáš Deák a Rony Paradeiser sme odišli," začal bojovník Oktagonu svoje rozprávanie na túto tému.

"Nie je za tým jeden konkrétny dôvod. Je to akýsi vývoj medziľudských vzťahov a situácii. Až to dospelo do bodu, kde som nadobudol pocit, že už to nie je vhodné miesto pre môj fighterský a osobnostný rozvoj, kde sa už necítim tak príjemne, ako som sa cítil.