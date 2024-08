Najväčšia výzva kariéry? Langer sa predstaví na veľkom turnaji vo Frankfurte

FRANKFURT. Slovenský bojovník Pavol Langer sa vráti do klietky už v októbri. Na turnaji Oktagon 62, ktorý sa uskutoční na futbalovom štadióne vo Frankfurte, si zmeria sily s Írom Willom Fleurym.

"Ako sa máš Pavol? Počul som, že si práve podpísal kontrakt. Klobúk dole, že prijímaš výzvu. Rešpekt. Si správny chlap. Boh miluje odvážnych, no bohužiaľ, si v prd*li. Veľa šťastia," odkázal írsky bojovník Langerovi po podpise zmluvy.

"Will Fleury vzbudil poriadny rozruch ešte pred svojím prvým zápasom, kedy sa slovne pustil snáď do každého zástupcu poloťažkej váhy a hneď vo svojom prvom dueli ukázal, že nehovoril do vetra.

V Birminghame úplne dominoval, v druhom kole ukončil Škvora a vyšvihol sa na tretie miesto divízie. Na sociálnych sieťach potom ako na svojho ďalšieho súpera ukázal na bývalého titulového vyzývateľa. A Pavol Langer hodenú rukavicu zdvihol!

Premožiteľ Poppecka či Xaviera v poslednom zápase predviedol neskutočný obrat proti Doussisovi a právom sedí na prvom mieste rebríčka.

Vo Frankfurte nás tak čaká súboj medzi veľkohubým Írom a pokojnou silou v podaní rodáka z Košíc, ktorý sa ale vždy rozhovorí pri víťaznej ďakovačke. Užije si ju aj tentoraz, alebo pred viac ako 55000 divákmi budeme počuť hovoriť Fleuryho?," láka na súboj Oktagon MMA.