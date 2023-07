Som o tom presvedčený, že Langer má veľkú šancu Vémolu poraziť, vraví Kincl

Aj ja som do OFA zavítal a viem, že tí chlapci majú štýl Vémolu osvojený a vedia, ako sa na to pripraviť. Takže verím, že Langer skutočne môže Karla poraziť,“ prezradil Kincl v rozhovore pre MAX MMA.

Šampión strednej váhy Oktagonu si myslí, že Langer môže dosť ťažiť aj z jeho posledného zápasu, kde eliminoval Vémolové pokusy o takedown a duel údermi v klinči nabodoval pre seba.

"Keď si dobre nachystá tú obranu a nevyjde mu jeho gameplan, ktorý si bude pripravovať, tak sa na to dá spoľahnúť. Silný je na to dosť, wrestlingové skúsenosti na to má takisto. Takže hovorím, toto pre neho môže byť v úvodzovkách taký bezpečný plán.

A do toho si môže pripraviť nejaké prekvapenie. Ja tam tie cesty, aby Langer vyhral, vidím. Samozrejme, nevýhoda je pri tom to, že je vysoký a Karlovi sa bude lepšie chodiť pod jeho ťažisko. Ale je dosť skúsený na to, aby bol schopný si to postrážiť.“