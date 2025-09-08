    Som zvedavý, ako to teraz jeho manažment zvládne, hovorí Kincl o fiasku Keitu

    Patrik Kincl.
    Patrik Kincl. (Zdroj: Oktagon MMA)
    Podľa Patrika Kincla mal Keita spraviť všetko pre to, aby sa duel uskutočnil, no namiesto toho urobil zásadnú chybu.

    PARÍŽ. Bývalý dvojnásobný šampión Oktagonu Losene Keita nezažil úspešný debut v UFC.

    Jeho zápas s Patriciom „Pitbullom“ Freireom v Paríži sa napokon neuskutočnil, pretože belgický bojovník nesplnil váhový limit.

    Situácia vzbudila veľký ohlas a svoj pohľad na sociálnych sieťach pridal aj český veterán Patrik Kincl.

    Podľa neho mal Keita urobiť maximum pre to, aby duel mohol prebehnúť. „Mal hecnúť tých 400 gramov a vypotiť to pod kilo preváženia, aby zápas mohol prebehnúť.

    Alebo keby sa aspoň zavrel na izbu a potom povedal, že sa mu to seklo a nešiel ani gram, tak by to možno súper prijal. Ale verejne jesť a piť? To človek chápe, že mu to Pitbull nechcel odpustiť,“ uviedol Kincl.

    Český bojovník zároveň upozornil, že podobné zaváhanie môže mať negatívny dopad na Keitovu budúcnosť v UFC.

    „Som zvedavý, ako to teraz jeho manažment zvládne. Pre UFC je veľký prospekt, ale už sme videli vyhadzovy bojovníkov, ktorí neurobili váhu, keď prijali zápas tesne pred jeho konaním,“ dodal.

