Som zvedavý, ako to teraz jeho manažment zvládne, hovorí Kincl o fiasku Keitu

PARÍŽ. Bývalý dvojnásobný šampión Oktagonu Losene Keita nezažil úspešný debut v UFC.
Jeho zápas s Patriciom „Pitbullom“ Freireom v Paríži sa napokon neuskutočnil, pretože belgický bojovník nesplnil váhový limit.
Situácia vzbudila veľký ohlas a svoj pohľad na sociálnych sieťach pridal aj český veterán Patrik Kincl.
Podľa neho mal Keita urobiť maximum pre to, aby duel mohol prebehnúť. „Mal hecnúť tých 400 gramov a vypotiť to pod kilo preváženia, aby zápas mohol prebehnúť.
Alebo keby sa aspoň zavrel na izbu a potom povedal, že sa mu to seklo a nešiel ani gram, tak by to možno súper prijal. Ale verejne jesť a piť? To človek chápe, že mu to Pitbull nechcel odpustiť,“ uviedol Kincl.
Český bojovník zároveň upozornil, že podobné zaváhanie môže mať negatívny dopad na Keitovu budúcnosť v UFC.
„Som zvedavý, ako to teraz jeho manažment zvládne. Pre UFC je veľký prospekt, ale už sme videli vyhadzovy bojovníkov, ktorí neurobili váhu, keď prijali zápas tesne pred jeho konaním,“ dodal.