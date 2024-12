Ak si myslíte, že ste najlepší, ste krok od prehry, hovorí šampión Paradeiser

„Nebol som mentálne taký silný, aby som to dokázal vydržať. Nemal som ani také vysoké tempo ako on.

„Nebol som v najlepšej forme. Bol som zranený, on má čierny opasok a aj tak ma neukončil. Ako by to vyzeralo, keby som bol úplne fit,“ zamyslel sa Losene a “Rony“ na margo svojho trápenia proti nebezpečnému Turkovi povedal: „Mám pocit, že ma to stálo desať rokov života.

Neviem, ako je možné, že som nastúpil. Mal som antibiotiká, potom som chytil COVID. Zvládol som to však v hlave.“

Všetko alebo nič!

Štvrťfinále a semifinále zvládli už obaja bez väčších problémov a 29. decembra sa pobijú o titul najlepšieho bojovníka ľahkej váhy v Európe.

Obľúbený Belgičan aj hviezdny Slovák túžia po triumfe v “triple crown“ súboji, no víťaz môže byť len jeden.