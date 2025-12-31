OKTAGON chystá v roku 2026 revolúciu: Antidoping, nový partner aj TVP

BRATISLAVA. Organizácia OKTAGON oznámila zásadné novinky pre rok 2026.
Od júna 2026 zavedie antidopingový program v spolupráci s Antidopingovým výborom ČR a WADA.
Od začiatku nového roka nadviaže spoluprácu s investičnou platformou XTB, ktorá sa spolu so stávkovou spoločnosťou Tipsport stane hlavným partnerom organizácie.
Pôsobenie OKTAGONu v Poľsku posilní spolupráca s poľskou verejnoprávnou televíziou TVP, ktorá bude na športovom kanáli TVP Sport vysielať všetky turnaje OKTAGONu v nasledujúcom roku.
OKTAGON tak potvrdzuje ambíciu stať sa globálnou značkou vo svete bojových športov.
Antidopingový program
Najvýznamnejšou zmenou je spustenie antidopingového kontrolného systému, ktorý vstúpi do platnosti v polovici roka 2026.
Program bude rozdelený do viacerých etáp. V prvej fáze sa kontroly zamerajú na tzv. stimulanty, teda látky užívané krátko pred zápasom na zvýšenie agresivity alebo potlačenie bolesti.
Práve tieto látky predstavujú pre zápasníkov a ich zdravie najväčšie riziko. Kontroly sa budú vzťahovať na všetkých bojovníkov a bojovníčky nastupujúcich v organizácii OKTAGON.
„Antidoping berieme ako absolútne kľúčový krok. Chceme jasne povedať, že OKTAGON patrí medzi svetovú špičku a že férovosť, zdravie športovcov a dôveryhodnosť súťaže sú pre nás zásadné.
Je to veľká zmena nielen pre nás, ale aj pre MMA v celej Európe,“ uviedol spolumajiteľ a promotér organizácie Ondřej Novotný.
XTB: strategický partner novej éry
OKTAGON oznámil strategické partnerstvo so spoločnosťou XTB, jednou z najvýznamnejších investičných platforiem v Európe.
XTB sa stalo historicky prvým partnerom OKTAGONu s logom priamo na dresoch bojovníkov a získalo prémiovú viditeľnosť naprieč všetkými turnajmi, televíznymi prenosmi aj digitálnymi kanálmi.
„V klietke aj na finančných trhoch platia podobné zákonitosti. Nejde len o silu alebo kapitál. Každý športovec vie, že bez správnej stratégie a disciplíny nemôže uspieť.
To isté platí pre investorov. Preto sme sa rozhodli spojiť s organizáciou OKTAGON. So správnou prípravou môže uspieť každý,“ povedal Omar Arnaout, CEO spoločnosti XTB.
Novú spoluprácu okomentoval aj spolumajiteľ OKTAGONu Pavol Neruda:
„OKTAGON stojí na ľuďoch, ktorí si volia vlastnú cestu a sú ochotní na sebe tvrdo pracovať. Práve preto nám spolupráca s XTB dáva zmysel.
Rovnako ako športovci nevíťazia náhodou, ani finančný úspech nie je otázkou šťastia – je to o disciplíne, správnych rozhodnutiach a dlhodobom úsilí.“
Poľský trh a spolupráca s TVP
Významným krokom v medzinárodnej expanzii je spolupráca s poľskou verejnoprávnou televíziou TVP (Telewizja Polska).
Partnerstvo odštartovalo už 28. decembra 2025 turnajom OKTAGON 81 v pražskej O₂ aréne, ktorý bol dostupný na digitálnej platforme TVP Sport Plus a následne aj v lineárnom vysielaní TVP.
Počas roka 2026 sa štyri turnaje OKTAGONu objavia priamo v hlavnom vysielaní TVP, pričom všetky galavečery budú dostupné aj digitálne.
OKTAGON sa tak dostáva k miliónom poľských fanúšikov a upevňuje svoju pozíciu na jednom z najsilnejších MMA trhov v Európe.
„Poľsko je pre nás strategický trh s obrovskou MMA tradíciou. Spolupráca s TVP je potvrdením, že sa OKTAGON stal relevantnou značkou aj pre veľké verejnoprávne médiá.
Je to ďalší dôkaz, že náš dlhodobý smer dáva zmysel,“ dodal Pavol Neruda.
Rok 2026 predstavuje pre OKTAGON zásadný míľnik – nielen z pohľadu ďalšej profesionalizácie športu, strategických partnerstiev a medzinárodnej expanzie, ale aj ako rok 10. výročia od založenia organizácie.
Oslavy tejto dekády sa uskutočnia na symbolických a ikonických miestach: letný turnaj na pražskej Štvanici, kde sa písali začiatky OKTAGONu, návrat na futbalový štadión Eintrachtu Frankfurt, kam sa organizácia po dvoch rokoch vráti s ambíciou opäť prekonať svetový rekord v návštevnosti MMA podujatia, a oslavy prebehnú aj v Bratislave počas turnaja OKTAGON 89 na zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
OKTAGON tak vstupuje do novej kapitoly s jasnou víziou – budovať modernú, férovú a medzinárodne rešpektovanú MMA organizáciu.