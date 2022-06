Vémola chce titul Oktagonu, na výzvu s vtipom odpovedá jeho rival

Na turnaji Oktagon 33 Poliak Michal Pasternak okúsil, aké je to náročné zápasiť so špičkovým zemiarom. Vémola zápas zvíťazil vo veľkom štýle, keď súpera v priebehu pár minút uškrtil.

Tu to ale nekončí. Tridsaťšesťročný zápasník si robí zálusk na dosiahnutie ďalších mét. Vémola by rád už na konci júla pridal do svojej zbierky titul Oktagonu vo váhe do 93 kilogramov.