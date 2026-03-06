OKTAGON 85: Na váhe bolo rušno. Bartl takmer skolaboval, Smolkovej súperka nesplnila limit

HAMBURG. Turnaj OKTAGON 85 v hamburskej Barclays Arene je pripravený. Deň pred galavečerom prebehlo oficiálne váženie, ktoré prinieslo niekoľko napätých momentov aj menšie komplikácie na váhe.
Najviac pozornosti vzbudil český bojovník Marek Bartl, na ktorom bolo viditeľné, že náročné zhadzovanie váhy si vybralo svoju daň.
Pri vážení pôsobil vyčerpane a mal problém udržať rovnováhu. Navyše pri prvom pokuse navážil 77,8 kilogramu, teda o 200 gramov viac, než povoľoval limit.
Na druhý pokus sa mu však podarilo limit splniť, rovnako ako jeho súperovi Tyroneovi Pfeiferovi, ktorý taktiež pri prvom vážení presiahol stanovenú hranicu.
VIDEO: Váženie pred turnajom OKTAGON 85
Matouš Kohout bez problémov splnil limit pre dohodnutú váhu do 80 kilogramov. Po vážení si následne vymenil dlhý staredown s domácou hviezdou Christianom Eckerlinom, ktorý pôsobil pokojne a stručne naznačil, že v zápase chce jednoducho odviesť svoju prácu.
Napätie nechýbalo ani pri strete Mohammeda Walida s Abdullahom Sultanim. Po oficiálnom vážení sa obaja bojovníci začali postrkovať a situáciu musela upokojiť ochranka. Obaja si pritom sľúbili, že si v klietke nič nedarujú.
Menšie komplikácie sa objavili aj v ženskom zápase. Slovenská bojovníčka Veronika Smolková síce limit splnila, no jej súperka Stephanie Egger ho prekročila o približne 700 gramov.
Lekári následne ďalšie zhadzovanie zastavili, takže Švajčiarka zaplatí pokutu, no samotný duel by sa mal uskutočniť.
Bez problémov prebehlo váženie pred hlavným zápasom večera o titul bantamovej váhy. Brazílčan Igor Severino aj jeho súper Khurshed Kakhorov splnili predpísaný limit.
OKTAGON 85 - výsledky váženia
Obodozie – Horváth
Obodozie 77,55 kg (limit 77,6 kg)
Horváth 76,9 kg (limit 77,6 kg)
Silva – Severino
Silva 57,2 kg (limit 57,2 kg)
Severino 57,2 kg (limit 57,2 kg)
Smolková – Egger
Smolková 59 kg (limit 59 kg)
Egger 59,7 kg (limit 59 kg) – ďalšie zhadzovanie lekár stopol, zápas sa uskutoční, Egger zaplatí pokutu
Frimpong – Cigánik
Frimpong 73,0 kg (limit 73,0 kg)
Cigánik 72,95 kg (limit 73,0 kg)
Walid – Sultani
Walid 58,6 kg (limit 59 kg)
Sultani 59,1 kg (pôvodný limit 59 kg, napokon dohodnutý na 59,3 kg)
Bartl – Pfeifer
Bartl 77,8 kg (limit 77,6 kg), na druhý pokus 77,6 kg
Pfeifer 77,8 kg (limit 77,6 kg), na druhý pokus 77,6 kg
Wolf – Kalejaiye
Wolf 117,3 kg (limit 120,2 kg)
Kalejaiye 107,7 kg (limit 120,2 kg)
Lemberanskij – Gündüz
Lemberanskij 61,7 kg (limit 61,7 kg)
Gündüz 61,65 kg (limit 61,7 kg)
Ilbay – Hamerski
Ilbay 68,9 kg (limit 69 kg)
Hamerski 69,0 kg (limit 69 kg)
Eckerlin – Kohout
Eckerlin 79,9 kg (limit 80,0 kg)
Kohout 80,0 kg (limit 80,0 kg)
Severino – Kakhorov
Severino 60,9 kg (limit 61,2 kg)
Kakhorov 61,1 kg (limit 61,2 kg)