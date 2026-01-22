OKTAGON 83 v Stuttgarte: Nový šampión perovej váhy je na dosah

Turnaj OKTAGON 83 prinesie do Nemecka viacero dôležitých zápasov a otvorí novú kapitolu perovej váhy.
Po odchode Losenea Keitu sa uvoľnil titul a organizácia konečne spozná nového šampióna divízie. O opasok sa pobijú domáci Niko Samsonidse a Mochamed Machaev.
Samsonidse patrí k známym menám nemeckého MMA, no jeho kariéru sprevádzali aj dlhé pauzy po vážnych zraneniach.
V OKTAGONe prehral zatiaľ iba s Keitom, s ktorým absolvoval aj titulový zápas. Teraz sa po ďalšom návrate opäť dostal do pozície, v ktorej môže siahnuť na titul.
Machaev je naopak jedným z najzaujímavejších mladších bojovníkov v Európe, má skúsenosti z viacerých organizácií a v OKTAGONe už dokázal ukončiť bývalého zápasníka UFC Makwana Amirkhaniho.
Veľkú pozornosť bude pútať aj Frédéric Vosgröne, ktorý sa v krátkom čase stal výraznou postavou nemeckej scény.
Tentoraz ho čaká súboj v dohodnutej váhe do 87 kilogramov proti neporazenému Hondurasanovi Jesusovi Samuelovi Chavarríovi, ktorý má bilanciu 7:0.
Zápas bol pôvodne naplánovaný už skôr, no Vosgröneho vtedy zastavilo zranenie.
Na karte je aj ďalší zápas s výrazným rebríčkovým presahom v ženskej časti.
Alina Dalaslan po štyroch víťazstvách v roku 2025 narazí na Poľku Karolinu Sobek, ktorá patrí podľa svetového rebríčka FightMatrix medzi najvyššie hodnotené bojovníčky, aké kedy v OKTAGONe nastúpili. Duel sa uskutoční v bantamovej váhe.
Do klietky sa vráti aj česká reprezentantka Lucie Pudilová. Po zranení kolena a deväťmesačnej pauze nastúpi proti skúsennej Nemke Katharine Lehner, ktorú fanúšikovia naposledy videli pri tesnej bodovej prehre s Dalaslan.
Z domácej scény bude pod tlakom aj Jan Malach. Po dvoch prehrách v sérii potrebuje výhru, aby sa udržal v hre, no čaká ho nebezpečný Ahmad Halimson, ktorý väčšinu víťazstiev ukončil pred limitom.
OKTAGON 83 tak ponúkne kombináciu titulového súboja, návratov aj zápasov, ktoré môžu zásadne zamiešať poradím v jednotlivých váhových kategóriách.