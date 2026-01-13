    OKTAGON 82: Finále miliónovej pyramídy aj veľké mená späť v Düsseldorfe

    Kincl (vľavo) v súboji s Engizekom.
    Kincl (vľavo) v súboji s Engizekom. (Zdroj: Oktagon MMA)
    Turnaj OKTAGON 82 spojí vyvrcholenie Gamechangeru s duelmi, ktoré môžu zamiešať kartami v divíziách.

    DÜSSELDORF. Organizácia OKTAGON chystá turnaj OKTAGON 82, ktorý prinesie vyvrcholenie tretieho a zároveň posledného ročníka projektu Tipsport Gamechanger.

    Miliónová pyramída sa symbolicky uzavrie tam, kde sa začala - v nemeckom Düsseldorfe.

    Vo finále strednej váhy sa stretnú dve výrazné osobnosti európskeho MMA. Proti sebe nastúpia aktuálny šampión OKTAGONu Kerim Engizek a skúsený poľský veterán Krzysztof Jotko.

    Víťaz získa nielen prémiu 300-tisíc eur, ale aj titul šampióna najväčšieho turnajového projektu v Európe.

    Engizek vstupuje do duelu s mimoriadnou bilanciou. Na víťaznej vlne je takmer 11 rokov a v profesionálnej kariére nikdy neprehral pred limitom. V Düsseldorfe bude navyše bojovať pred domácim publikom.

    Jotko naopak stavia na skúsenosti z UFC aj PFL a v OKTAGONe zatiaľ nenašiel premožiteľa.

    Atraktívne príbehy ponúkne aj zvyšok karty. Český veterán Marek Bartl sa opäť predstaví v Nemecku, kde má výbornú bilanciu, a zabojuje o priblíženie sa k elitnej desiatke strednej váhy.

    Veľkú šancu dostane aj Daniel Ligocki, ktorý v rezervnom zápase Gamechangeru vyzve bývalého bojovníka UFC Davida Zawadu.

    Slovensko bude zastupovať Karol Ryšavý, pre ktorého pôjde už o 20. zápas v OKTAGONe. V ľahkej váhe narazí na domáceho Deniza Ilbaya, ktorý sa po turbulentnom období pokúsi získať späť priazeň fanúšikov.

    Zaujímavý duel sľubuje aj súboj perových váh medzi Gjonim Palokajom a Jamesom Hendinom, ktorý môže napovedať o ďalšom titulovom vyzývateľovi.

    Turnaj obohatí aj návrat ukrajinského ťažkotonážnika Yevheniiho Orlova či štart ďalšieho slovenského talentu Patrika Šebeka.

    OKTAGON 82 sa uskutoční v sobotu 17. januára 2026 v nemeckom Düsseldorfe a ponúkne nielen finále Gamechangeru, ale aj dôležité súboje o postavenie v jednotlivých váhových kategóriách.

