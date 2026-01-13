OKTAGON 82: Finále miliónovej pyramídy aj veľké mená späť v Düsseldorfe

DÜSSELDORF. Organizácia OKTAGON chystá turnaj OKTAGON 82, ktorý prinesie vyvrcholenie tretieho a zároveň posledného ročníka projektu Tipsport Gamechanger.
Miliónová pyramída sa symbolicky uzavrie tam, kde sa začala - v nemeckom Düsseldorfe.
Vo finále strednej váhy sa stretnú dve výrazné osobnosti európskeho MMA. Proti sebe nastúpia aktuálny šampión OKTAGONu Kerim Engizek a skúsený poľský veterán Krzysztof Jotko.
Víťaz získa nielen prémiu 300-tisíc eur, ale aj titul šampióna najväčšieho turnajového projektu v Európe.
Engizek vstupuje do duelu s mimoriadnou bilanciou. Na víťaznej vlne je takmer 11 rokov a v profesionálnej kariére nikdy neprehral pred limitom. V Düsseldorfe bude navyše bojovať pred domácim publikom.
Jotko naopak stavia na skúsenosti z UFC aj PFL a v OKTAGONe zatiaľ nenašiel premožiteľa.
Atraktívne príbehy ponúkne aj zvyšok karty. Český veterán Marek Bartl sa opäť predstaví v Nemecku, kde má výbornú bilanciu, a zabojuje o priblíženie sa k elitnej desiatke strednej váhy.
Veľkú šancu dostane aj Daniel Ligocki, ktorý v rezervnom zápase Gamechangeru vyzve bývalého bojovníka UFC Davida Zawadu.
Slovensko bude zastupovať Karol Ryšavý, pre ktorého pôjde už o 20. zápas v OKTAGONe. V ľahkej váhe narazí na domáceho Deniza Ilbaya, ktorý sa po turbulentnom období pokúsi získať späť priazeň fanúšikov.
Zaujímavý duel sľubuje aj súboj perových váh medzi Gjonim Palokajom a Jamesom Hendinom, ktorý môže napovedať o ďalšom titulovom vyzývateľovi.
Turnaj obohatí aj návrat ukrajinského ťažkotonážnika Yevheniiho Orlova či štart ďalšieho slovenského talentu Patrika Šebeka.
OKTAGON 82 sa uskutoční v sobotu 17. januára 2026 v nemeckom Düsseldorfe a ponúkne nielen finále Gamechangeru, ale aj dôležité súboje o postavenie v jednotlivých váhových kategóriách.