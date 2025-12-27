OKTAGON 81: Váženie pred turnajom prinieslo emócie aj drobné komplikácie

PRAHA. Bojovníci nastúpia na posledný turnaj OKTAGONu v roku 2025 s oficiálne potvrdenými váhami.
Sobotné váženie pred galavečerom OKTAGON 81 v pražskej O2 aréne prebehlo bez výraznejších komplikácií, hoci dvaja účastníci turnaja museli absolvovať dodatočný pokus.
Na prvýkrát váhový limit nesplnil šampión mušej váhy Zhalgas Zhumagulov. Na váhe mu chýbalo 0,35 kilogramu, no v rámci povolenej dvojhodinovej lehoty hmotnosť upravil a duel s Davidom Dvořákom tak zostal v platnosti.
Rovnaký scenár mala aj ženská zástupkyňa Marta Sós, ktorá pri prvom pokuse prevážila o 0,05 kilogramu, no následne limit splnila.
VIDEO: Váženie pred turnajom OKTAGON 81
Samotné váženie prinieslo aj viacero napätých momentov pri staredownoch. Emócie sa vyostrili najmä pri titulovom súboji Dvořák – Zhumagulov a v zápase Ondřej Raška – Pavel Tóth, kde došlo aj k fyzickému kontaktu.
Turnaj OKTAGON 81 sa uskutoční v nedeľu 28. decembra 2025 v pražskej O2 aréne a uzavrie kalendárny rok organizácie.
OKTAGON 81: Výsledky oficiálneho váženia
- Will Fleury (107,2 kg) vs. Martin Buday (119,8 kg)
- Zhalgas Zhumagulov (57,05 kg) vs. David Dvořák (56,6 kg) – mušia váha (Zhumagulov splnil limit dodatočne)
- Patrik Kincl (84,25 kg) vs. Robert Pukač (84,2 kg)
- Patrick Vespaziani (111,7 kg) vs. Daniel Škvor (108,85 kg)
- Ondřej Raška (84,2 kg) vs. Pavel Tóth (84,0 kg)
- Miloš Petrášek (92,7 kg) vs. Mateusz Strzelczyk (93,1 kg)
- Jonas Mågård (61,6 kg) vs. Elvis Silva (61,7 kg)
- Veronika Smolková (59,4 kg) vs. Marta Sós (59,55 kg) (Sós splnila limit dodatočne)
- Vojtěch Khol (66,3 kg) vs. Hugo Vach (66,3 kg)
- Alex Hutyra (77,4 kg) vs. Viktor Kováč (77,0 kg)
- Ivan Klevets (70,6 kg) vs. Dominik Skowyra (70,6 kg)