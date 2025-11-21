OKTAGON 80: V Mníchove prebehlo váženie. Jeden bojovník limit nesplnil

MNÍCHOV. Organizácia OKTAGON má pred sebou ďalší galavečer. Už v sobotu sa v mníchovskej SAP Garden uskutoční turnaj OKTAGON 80, ktorého hlavným bodom programu bude titulový zápas ľahkej váhy medzi Mateuszom Legierskim a Attilom Korkmazom.
Obaja aktéri hlavného zápasu splnili váhu na gram presne a potvrdili pripravenosť na päťkolový duel o opasok.
Na karte nechýbajú ani známe mená zo slovenskej či českej scény. Ronald Paradeiser nastúpi v dohodnutej váhe proti Geraldovi Netovi, ktorý prijal zápas ako náhradník.
Z Česka sa predstavia David Hošek a Matouš Kohout, oboch čakajú náročné konfrontácie s domácimi súpermi.
VIDEO: Váženie pre turnajom OKTAGON 80
Váženie pred turnajom prebehlo hladko, jedinou výnimkou bol Marco Elpidio, ktorý prevážil o 0,8 kg a dostal dvojhodinový priestor na dodatočný pokus.
Ostatní bojovníci splnili limity bez komplikácií. Pozornosť získal aj nezvyčajne napätý staredown medzi Michaelom Deiga-Scheckom a Teom Smithom.
Výsledky váženia pred podujatím OKTAGON 80:
- Mateusz Legierski – 70,2 kg vs. Attila Korkmaz – 70,2 kg
ľahká váha, titulový zápas
- Christian Jungwirth – 77,6 kg vs. Niklas Stolze – 77,6 kg
welterová váha
- Alexander Poppeck – 88,7 kg vs. David Hošek – 89,0 kg
catchweight (89 kg)
- Ronald Paradeiser – 78,0 kg vs. Geraldo Neto – 77,9 kg
catchweight
- Gökhan Aksu – 70,5 kg vs. Denis Frimpong – 70,8 kg
ľahká váha
- Hafeni Nafuka – 76,6 kg vs. Matouš Kohout – 77,5 kg
welterová váha
- Máté Kertész – 77,5 kg vs. Felix Klinkhammer – 77,5 kg
welterová váha
- Michael Deiga-Scheck – 68,0 kg vs. Teo Smith – 67,9 kg
catchweight (68 kg)
- Ozan Aslaner – 70,8 kg vs. Marco Elpidio – 71,6 kg*
ľahká váha, Elpidio prevážil o 0,8 kg
- Henrique Madureira – 68,9 kg vs. Prizreni Eriglent – 69,0 kg
catchweight
- Eugen Black-Dell – 66,2 kg vs. Eemil Kurhela – 66,0 kg
perová váha
* Elpidio nesplnil váhu na prvý pokus.