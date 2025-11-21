    OKTAGON 80: V Mníchove prebehlo váženie. Jeden bojovník limit nesplnil

    Váženie pred turnajom OKTAGON 80 v Mníchove prinieslo jediný problém s váhou.

    MNÍCHOV. Organizácia OKTAGON má pred sebou ďalší galavečer. Už v sobotu sa v mníchovskej SAP Garden uskutoční turnaj OKTAGON 80, ktorého hlavným bodom programu bude titulový zápas ľahkej váhy medzi Mateuszom Legierskim a Attilom Korkmazom.

    Obaja aktéri hlavného zápasu splnili váhu na gram presne a potvrdili pripravenosť na päťkolový duel o opasok.

    Na karte nechýbajú ani známe mená zo slovenskej či českej scény. Ronald Paradeiser nastúpi v dohodnutej váhe proti Geraldovi Netovi, ktorý prijal zápas ako náhradník.

    Z Česka sa predstavia David Hošek a Matouš Kohout, oboch čakajú náročné konfrontácie s domácimi súpermi.

    VIDEO: Váženie pre turnajom OKTAGON 80

    Váženie pred turnajom prebehlo hladko, jedinou výnimkou bol Marco Elpidio, ktorý prevážil o 0,8 kg a dostal dvojhodinový priestor na dodatočný pokus.

    Ostatní bojovníci splnili limity bez komplikácií. Pozornosť získal aj nezvyčajne napätý staredown medzi Michaelom Deiga-Scheckom a Teom Smithom.

    Výsledky váženia pred podujatím OKTAGON 80:

    • Mateusz Legierski – 70,2 kg vs. Attila Korkmaz – 70,2 kg
      ľahká váha, titulový zápas
    • Christian Jungwirth – 77,6 kg vs. Niklas Stolze – 77,6 kg
      welterová váha
    • Alexander Poppeck – 88,7 kg vs. David Hošek – 89,0 kg
      catchweight (89 kg)
    • Ronald Paradeiser – 78,0 kg vs. Geraldo Neto – 77,9 kg
      catchweight
    • Gökhan Aksu – 70,5 kg vs. Denis Frimpong – 70,8 kg
      ľahká váha
    • Hafeni Nafuka – 76,6 kg vs. Matouš Kohout – 77,5 kg
      welterová váha
    • Máté Kertész – 77,5 kg vs. Felix Klinkhammer – 77,5 kg
      welterová váha
    • Michael Deiga-Scheck – 68,0 kg vs. Teo Smith – 67,9 kg
      catchweight (68 kg)
    • Ozan Aslaner – 70,8 kg vs. Marco Elpidio – 71,6 kg*
      ľahká váha, Elpidio prevážil o 0,8 kg
    • Henrique Madureira – 68,9 kg vs. Prizreni Eriglent – 69,0 kg
      catchweight
    • Eugen Black-Dell – 66,2 kg vs. Eemil Kurhela – 66,0 kg
      perová váha

    * Elpidio nesplnil váhu na prvý pokus.

