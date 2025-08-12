Novinky v Oktagone: Buday, Dvořák, zápas influencera a semifinále miliónovej pyramídy

PRAHA. Turnaj OKTAGON 74 na ikonickej Štvanici máme oficiálne za sebou a s tým prišlo aj viacero oficiálnych oznámení, ktoré prekvapili nejedného fanúšika MMA.
Tak si ich zhrňme.
Buday opäť v Oktagone
Tou prvou a zrejme aj najdôležitejšou správou je to, že slovenský ťažkotonážnik Martin Buday (16-2) po vyhadzove z UFC našiel svoje nové pôsobisko. Zmluvu s Oktagonom podpísal priamo v klietke.
Nie je to úplným prekvapením, sám Buday túto možnosť zvažoval ako tú najpravdepodobnejšiu.
Teraz je to už oficiálne a bývalý šampión si podľa vlastných slov chce ísť po opasok, ktorý v organizácii pred odchodom do UFC zanechal.
Je už aj oficiálne potvrdené, že jeho najbližším súperom bude aktuálny držiteľ opasku Will Fleury (15-3). Dátum ich súboja zatiaľ nie je oficiálne potvrdený, no najviac sa spomína turnaj v Bratislave, ktorý sa uskutoční už 4. októbra.
Do Oktagonu sa vracia ďalšie veľké meno z UFC
Buday však nie je jediný bývalý bojovník UFC, ktorého ďalším pôsobením bude OKTAGON. Do organizácie totiž nastupuje aj Čech David Dvořák (21-6-0).
Jeho cieľom je zisk opasku šampióna v mušej váhe.
Spolu s ním bol oznámený aj jeho prvý súper, ktorým bude reprezentant Iraku Mohammed Walid (8-4).
Dvojica si zmeria sily už 13. septembra na turnaji OKTAGON 75 v nemeckom Hannoveri.
Spicy Pája spoznal svojho súpera
Influencer a fitnes tréner Pavel Tóth, ktorý vystupuje pod pseudonymom Spicy Pája, za veľmi krátky čas na seba strhol pozornosť takmer celej domácej MMA scény.
Nielenže chcel zápas v Oktagone s profesionálnym bojovníkom, ale zároveň chcel, aby tento kandidát mal aspoň sedem výhier. Dlho sa špekulovalo nad rôznymi menami, až to na turnaji OKTAGON 74 prezradila samotná organizácia.
Jeho súperom bude v prvom MMA zápase Ondřej Raška (10-9) a duel prebehne v dohodnutej váhe do 88 kilogramov.
Ondřej Raška bol účastníkom druhej série projektu OKTAGON Výzva a porazil mená ako Polívka či Salčák.
Spoznali sme semifinalistov miliónovej pyramídy
Taktiež sme sa na turnaji na Štvanici dočkali duelov v pyramíde Tipsport Gamechanger a z toho vzišli bojovníci, ktorí zabojujú o hlavnú výhru v hodnote 330 000 eur.
Semifinále sa uskutoční na turnaji v Bratislave na podujatí OKTAGON 77, a to už 4. októbra 2025.
Do ďalšej fázy postúpili Kerim Engizek (23-4-0), Dominik Humburger (11-2-0), Krzysztof Jotko (23-6-0) a Hojat Khajevand (10-4-0).
Práve tí sa proti sebe v Bratislave postavia, menovite Engizek vs. Humburger a Jotko vs. Khajevand.