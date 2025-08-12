    Novinky v Oktagone: Buday, Dvořák, zápas influencera a semifinále miliónovej pyramídy

    Martin Buday (vľavo) v súboji s Lysoniewskim.
    Martin Buday (vľavo) v súboji s Lysoniewskim. (Zdroj: Oktagon MMA)
    SvetMMA|12. aug 2025 o 11:25
    Čo je nové v najväčšej česko-slovenskej organizácii zmiešaných bojových umení?

    PRAHA. Turnaj OKTAGON 74 na ikonickej Štvanici máme oficiálne za sebou a s tým prišlo aj viacero oficiálnych oznámení, ktoré prekvapili nejedného fanúšika MMA.

    Tak si ich zhrňme.

    Buday opäť v Oktagone

    Tou prvou a zrejme aj najdôležitejšou správou je to, že slovenský ťažkotonážnik Martin Buday (16-2) po vyhadzove z UFC našiel svoje nové pôsobisko. Zmluvu s Oktagonom podpísal priamo v klietke.

    Nie je to úplným prekvapením, sám Buday túto možnosť zvažoval ako tú najpravdepodobnejšiu.

    Teraz je to už oficiálne a bývalý šampión si podľa vlastných slov chce ísť po opasok, ktorý v organizácii pred odchodom do UFC zanechal.

    Je už aj oficiálne potvrdené, že jeho najbližším súperom bude aktuálny držiteľ opasku Will Fleury (15-3). Dátum ich súboja zatiaľ nie je oficiálne potvrdený, no najviac sa spomína turnaj v Bratislave, ktorý sa uskutoční už 4. októbra.

    Do Oktagonu sa vracia ďalšie veľké meno z UFC

    Buday však nie je jediný bývalý bojovník UFC, ktorého ďalším pôsobením bude OKTAGON. Do organizácie totiž nastupuje aj Čech David Dvořák (21-6-0).

    Jeho cieľom je zisk opasku šampióna v mušej váhe.

    Spolu s ním bol oznámený aj jeho prvý súper, ktorým bude reprezentant Iraku Mohammed Walid (8-4).

    Dvojica si zmeria sily už 13. septembra na turnaji OKTAGON 75 v nemeckom Hannoveri.

    Spicy Pája spoznal svojho súpera

    Influencer a fitnes tréner Pavel Tóth, ktorý vystupuje pod pseudonymom Spicy Pája, za veľmi krátky čas na seba strhol pozornosť takmer celej domácej MMA scény.

    Nielenže chcel zápas v Oktagone s profesionálnym bojovníkom, ale zároveň chcel, aby tento kandidát mal aspoň sedem výhier. Dlho sa špekulovalo nad rôznymi menami, až to na turnaji OKTAGON 74 prezradila samotná organizácia.

    Jeho súperom bude v prvom MMA zápase Ondřej Raška (10-9) a duel prebehne v dohodnutej váhe do 88 kilogramov.

    Ondřej Raška bol účastníkom druhej série projektu OKTAGON Výzva a porazil mená ako Polívka či Salčák.

    Spoznali sme semifinalistov miliónovej pyramídy

    Taktiež sme sa na turnaji na Štvanici dočkali duelov v pyramíde Tipsport Gamechanger a z toho vzišli bojovníci, ktorí zabojujú o hlavnú výhru v hodnote 330 000 eur.

    Semifinále sa uskutoční na turnaji v Bratislave na podujatí OKTAGON 77, a to už 4. októbra 2025.

    Do ďalšej fázy postúpili Kerim Engizek (23-4-0), Dominik Humburger (11-2-0), Krzysztof Jotko (23-6-0) a Hojat Khajevand (10-4-0).

    Práve tí sa proti sebe v Bratislave postavia, menovite Engizek vs. Humburger a Jotko vs. Khajevand.

