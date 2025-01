Návrat Peňáza na nepriateľskej pôde: Zužitkuje prípravu s hviezdnym Procházkom?

Z toho dôvodu sme do toho išli,“ prezradil Peňáz v prvej epizóde relácie NA DOHLED pred turnajom OKTAGON 66, prečo prijal ponuku do projektu Tipsport Gamechanger a ďalej sa zameral na svojho najbližšieho protivníka.

„Keď som nad tým prvýkrát premýšľal, bavili sme sa s tímom, či tam chcem ísť, alebo nie. Nakoniec sme sa dohodli, že áno. Skrátka, je to šanca stretnúť sa s tými najlepšími v Európe.

„Teším sa na tú atmosféru. Síce nebudem vítaný, no to mi tiež dodáva nejakú energiu a dá sa to zužitkovať,“ zamyslel sa nad víkendovou diváckou kulisou zápasník, ktorý doposiaľ v Oktagone nenašiel žiadneho premožiteľa.

Hoci českého zástupcu čaká prvý súboj po vyše dvanástich mesiacoch, ťažkú hlavu si z toho nerobí. Neustále na sebe pracoval a dokonca prednedávnom absolvoval prípravný kemp s hviezdnym Jiřím Procházkom (31-5-1).

„Už som to raz zažil. Nie je to príjemné, ale celý čas som trénoval, takže už len to ukázať medzi pletivami,“ povedal odhodlane Peňáz a na záver okomentoval dlhú pauzu.

„Nejako sa k tomu nevraciam. Tie veci sa stali a vyriešilo sa to, ako sa to vyriešilo. Som s tým v pohode. Snáď teraz vyhrám a potom by teoreticky mohol byť Eden. Ondřej (pozn. red. Novotný) hovoril, že som jediný zápasník, ktorý odmietol dva štadióny.“