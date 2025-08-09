Buday sa vracia do Oktagonu. Prestup oznámil priamo počas turnaja na Štvanici

PRAHA. Slovenský ťažkotonážnik Martin Buday podpísal zmluvu s organizáciou OKTAGON MMA.
Prestup oznámil priamo počas turnaja OKTAGON 74 na pražskej Štvanici, kde do klietky vstúpil spolu s promotérom Ondřejom Novotným.
Buday prichádza po ukončení pôsobenia v UFC, kde dosiahol bilanciu 7–1. Posledný duel v najprestížnejšej lige vyhral proti grapplerovi Marcusovi „Buchechovi“ Almeidovi, no napriek tomu mu organizácia nepredĺžila zmluvu.
Pri podpise zmluvy sa okamžite potvrdil aj jeho prvý súper. Stane sa ním Will Fleury, dvojnásobný šampión Oktagonu v poloťažkej aj ťažkej váhe.
Súboj by mal patriť k hlavným ťahákom jedného z nadchádzajúcich turnajov.
Obaja bojovníci sa v klietke postavili zoči-voči už počas pražského galavečera. Prvý staredown naznačil, že fanúšikov čaká tvrdý a vyrovnaný zápas ťažkých váh.