Bývalý šampión Oktagonu dostal šancu na reparát. Predstaví sa na turnaji UFC v Londýne

    Losene Keita. (Autor: Oktagon MMA)
    4. feb 2026 o 14:35
    Po minuloročnom fiasku s nesplnením váhového limitu má dohodnutý nový zápas.

    LONDÝN. Losene Keita sa po mesiacoch neistoty konečne dočkal. Niekdajší dvojnásobný šampión OKTAGONu absolvuje 21. marca vysnívaný debut v UFC, keď sa na turnaji v Londýne predstaví proti domácemu bojovníkovi Nathanielovi Woodovi.

    Pre „Black Panthera“ pôjde o jeden z najväčších momentov kariéry a zároveň o náročnú skúšku hneď na úvod.

    Belgický reprezentant mal pritom premiéru v najprestížnejšej MMA organizácii sveta absolvovať už minulý rok v Paríži.

    Duel s Patriciom „Pitbullom“ Freirem sa však neuskutočnil. Keita nezvládol váženie, limit perovej váhy prestrelil o viac než kilogram a namiesto veľkej šance prišiel tvrdý pád.

    VIDEO: Keita oznámil svoj zápas vtipným spôsobom na Instagrame

    V zákulisí sa dokonca špekulovalo, že by ho UFC mohlo zo zmluvy uvoľniť ešte skôr, než stihne vkročiť do klietky.

    Čierny scenár sa napokon nenaplnil. UFC mu dalo druhú šancu a zaradilo ho na marcový turnaj v londýnskej O2 Aréne, ktorý patrí k najočakávanejším podujatiam jarnej časti sezóny.

    Keitu však nečaká žiadna rozcvička. Proti nemu nastúpi skúsený Nathaniel Wood, 32-ročný Brit s bohatou minulosťou v UFC, kde nazbieral už desať víťazstiev.

    Celkovo má na konte 22 výhier a šesť prehier, pričom je známy rýchlosťou, pohybom a schopnosťou držať vysoké tempo.

    Pre Keitu tak pôjde o ideálny test toho, kam sa dokáže zaradiť medzi elitou. Okrem samotného zápasu však bude pod drobnohľadom aj jeho výkon na váhe.

    Práve zvládnutie hmotnostného limitu bude prvým krokom k tomu, aby si definitívne získal dôveru organizácie.

    Londýnsky turnaj prinesie aj ďalší známy návrat z prostredia OKTAGONu. V klietke sa predstaví Shem Rock, ktorý sa bude snažiť odraziť od novembrovej porážky.

    Liverpoolčan sa stretne s Abdul-Kareemom Al-Selwadym, pričom obaja už v UFC okúsili aj trpkosť prehry a duel môže veľa napovedať o ich ďalšej budúcnosti v organizácii.

    dnes 14:35
