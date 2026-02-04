Bývalý šampión Oktagonu dostal šancu na reparát. Predstaví sa na turnaji UFC v Londýne

LONDÝN. Losene Keita sa po mesiacoch neistoty konečne dočkal. Niekdajší dvojnásobný šampión OKTAGONu absolvuje 21. marca vysnívaný debut v UFC, keď sa na turnaji v Londýne predstaví proti domácemu bojovníkovi Nathanielovi Woodovi.
Pre „Black Panthera“ pôjde o jeden z najväčších momentov kariéry a zároveň o náročnú skúšku hneď na úvod.
Belgický reprezentant mal pritom premiéru v najprestížnejšej MMA organizácii sveta absolvovať už minulý rok v Paríži.
Duel s Patriciom „Pitbullom“ Freirem sa však neuskutočnil. Keita nezvládol váženie, limit perovej váhy prestrelil o viac než kilogram a namiesto veľkej šance prišiel tvrdý pád.
VIDEO: Keita oznámil svoj zápas vtipným spôsobom na Instagrame
V zákulisí sa dokonca špekulovalo, že by ho UFC mohlo zo zmluvy uvoľniť ešte skôr, než stihne vkročiť do klietky.
Čierny scenár sa napokon nenaplnil. UFC mu dalo druhú šancu a zaradilo ho na marcový turnaj v londýnskej O2 Aréne, ktorý patrí k najočakávanejším podujatiam jarnej časti sezóny.
Keitu však nečaká žiadna rozcvička. Proti nemu nastúpi skúsený Nathaniel Wood, 32-ročný Brit s bohatou minulosťou v UFC, kde nazbieral už desať víťazstiev.
Celkovo má na konte 22 výhier a šesť prehier, pričom je známy rýchlosťou, pohybom a schopnosťou držať vysoké tempo.
Pre Keitu tak pôjde o ideálny test toho, kam sa dokáže zaradiť medzi elitou. Okrem samotného zápasu však bude pod drobnohľadom aj jeho výkon na váhe.
Práve zvládnutie hmotnostného limitu bude prvým krokom k tomu, aby si definitívne získal dôveru organizácie.
Londýnsky turnaj prinesie aj ďalší známy návrat z prostredia OKTAGONu. V klietke sa predstaví Shem Rock, ktorý sa bude snažiť odraziť od novembrovej porážky.
Liverpoolčan sa stretne s Abdul-Kareemom Al-Selwadym, pričom obaja už v UFC okúsili aj trpkosť prehry a duel môže veľa napovedať o ich ďalšej budúcnosti v organizácii.