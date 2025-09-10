VIDEO: Zober si celú moju výplatu, prosil Keita. Súper však bol neoblomný

PARÍŽ. Napätá situácia sprevádzala váženie pred galavečerom UFC v Paríži. Losene Keita nesplnil limit perovej váhy a jeho očakávaný duel s brazílskym veteránom Patriciom „Pitbullom“ Freirem sa napokon zrušil.
Krátko po vážení sa obaja bojovníci stretli v zákulisí, kde vznikla vzájomná konfrontácia.
Keita priznal svoju chybu a prosil súpera, aby zápas aj napriek neúspešnému váženiu prijal.
VIDEO: Keita vs. Pitbull (konfrontácia v zákulisí)
„Prosím... pokazil som to, viem o tom. Toto je môj život, na túto šancu som čakal celý život. Je to len jedno kilo,“ povedal Keita, pričom dodal, že je ochotný prenechať celú svoju výplatu.
Freire však trval na svojom. „To je tvoja chyba, nie moja. Toto nejde za mnou, ale za tebou. Som profesionál. Dohoda znela 145 libier,“ odpovedal nekompromisne.
Keita sa bránil tým, že nikdy predtým nemal problém s váhou a že telo jednoducho odmietlo ďalej zhadzovať.
„Pitbull“ mu však poradil, že by mal uvažovať o prestupe do ľahkej váhy.