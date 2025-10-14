Turnaj KSW 111 prinesie veľké titulové zápasy. Vojčák dostane životnú šancu

TŘINEC. Slovenský bojovník Štefan Vojčák sa už 18. októbra predstaví vo svojej najväčšej kariérnej skúške.
Na turnaji KSW 111 v třineckej Werk Aréne bude čeliť dlhoročnému šampiónovi ťažkej váhy Philovi De Friesovi.
Turnaj ponúkne aj ďalší titulový súboj. Poľský šampión Rafał Haratyk sa v poloťažkej váhe stretne s krajanom Bartoszom Leškom.
Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na českých zástupcov. Leo Brichta zabojuje proti skúsenému Brazílčanovi Werllesonovi Martinsovi a Matúš Juráček bude čeliť Mateuszovi Pawlikovi. V akcii uvidíme aj Davida Zoulu, ktorý nastúpi proti Janovi Maškovi.
Turnaj KSW 111 sa uskutoční 18. októbra 2025 v Třinci. Fanúšikovia ho budú môcť sledovať prostredníctvom živého prenosu na platformách Nova Sport, Canal+, RMC Sport a KSW TV.
KSW 111 - kompletná štartovka
Hlavná karta
- Phil De Fries (Angl.) vs. Štefan Vojčák (SR) – o titul v ťažkej váhe
- Rafał Haratyk (Poľ.) vs. Bartosz Leško (Poľ.) – o titul v poloťažkej váhe
- Leo Brichta (ČR) vs. Werlleson Martins (Braz.) – perová váha
- Matúš Juráček (ČR) vs. Mateusz Pawlik (Poľ.) – velterová váha
- Laura Grzyb (Poľ.) vs. Karolína Vaňková (ČR) – catchweight do 58 kg
- Adrian Dudek (Poľ.) vs. Bartosz Kurek (Poľ.) – stredná váha
- Szymon Karolczyk (Poľ.) vs. Steven Krt (ČR) – velterová váha
Predzápasy
- Alfan Rocher-Labes (Fr.) vs. Tobiasz Le (ČR) – bantamová váha
- Denis Górniak (Poľ.) vs. Kacper Paczóski (Poľ.) – ťažká váha
- David Zoula (ČR) vs. Jan Mašek (ČR) – perová váha