Turnaj KSW 111 prinesie veľké titulové zápasy. Vojčák dostane životnú šancu

    Šampión De Fries (vľavo) bude obhajovať titul proti Vojčákovi. (Zdroj: KSW)
    14. okt 2025 o 15:45
    Podujatie KSW 111 ponúkne aj duel o titul ťažkej váhy, v ktorom sa predstaví Slovák Vojčák.

    TŘINEC. Slovenský bojovník Štefan Vojčák sa už 18. októbra predstaví vo svojej najväčšej kariérnej skúške.

    Na turnaji KSW 111 v třineckej Werk Aréne bude čeliť dlhoročnému šampiónovi ťažkej váhy Philovi De Friesovi.

    Turnaj ponúkne aj ďalší titulový súboj. Poľský šampión Rafał Haratyk sa v poloťažkej váhe stretne s krajanom Bartoszom Leškom.

    Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na českých zástupcov. Leo Brichta zabojuje proti skúsenému Brazílčanovi Werllesonovi Martinsovi a Matúš Juráček bude čeliť Mateuszovi Pawlikovi. V akcii uvidíme aj Davida Zoulu, ktorý nastúpi proti Janovi Maškovi.

    Turnaj KSW 111 sa uskutoční 18. októbra 2025 v Třinci. Fanúšikovia ho budú môcť sledovať prostredníctvom živého prenosu na platformách Nova Sport, Canal+, RMC Sport a KSW TV.

    KSW 111 - kompletná štartovka

    Hlavná karta

    • Phil De Fries (Angl.) vs. Štefan Vojčák (SR) – o titul v ťažkej váhe
    • Rafał Haratyk (Poľ.) vs. Bartosz Leško (Poľ.) – o titul v poloťažkej váhe
    • Leo Brichta (ČR) vs. Werlleson Martins (Braz.) – perová váha
    • Matúš Juráček (ČR) vs. Mateusz Pawlik (Poľ.) – velterová váha
    • Laura Grzyb (Poľ.) vs. Karolína Vaňková (ČR) – catchweight do 58 kg
    • Adrian Dudek (Poľ.) vs. Bartosz Kurek (Poľ.) – stredná váha
    • Szymon Karolczyk (Poľ.) vs. Steven Krt (ČR) – velterová váha

    Predzápasy

    • Alfan Rocher-Labes (Fr.) vs. Tobiasz Le (ČR) – bantamová váha
    • Denis Górniak (Poľ.) vs. Kacper Paczóski (Poľ.) – ťažká váha
    • David Zoula (ČR) vs. Jan Mašek (ČR) – perová váha

