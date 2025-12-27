Zápas, ktorý nikto nečakal. Kozmovi bude čeliť navrátilec zo Slovenska

OSTRAVA. Český bojovník David Kozma sa po roku opäť vráti do klietky OKTAGONu.
Na turnaji OKTAGON 84 ho čaká súboj so Slovákom Jozefom Wittnerom, ktorý môže výrazne napovedať o ďalšom smerovaní jeho kariéry.
Bývalý šesťnásobný šampión velterovej váhy patrí k najvýraznejším osobnostiam v histórii organizácie.
Po sérii neúspechov si však dal pauzu, počas ktorej prešiel výraznou zmenou. Presunul sa do gymu trénera Andrého Reindersa, upravil tréningový proces a do návratu ide s novým tímom aj prístupom.
„Tréningy tam sú iné a mám viac sparingpartnerov vo svojej váhe,“ povedal Kozma, ktorý sa do Ostravy vracia rád a pravidelne tam podáva stabilné výkony.
Na opačnej strane klietky bude stáť Jozef Wittner, ktorý sa do OKTAGONu vracia po dlhšej pauze.
Slovenský bojovník má v organizácii bilanciu tri výhry a jednu prehru, pričom jeho posledné vystúpenie v roku 2020 zakončil tvrdým knokautom Roberta Pukača.
Odvtedy pôsobil aj v PFL a nedávno absolvoval titulový zápas v organizácii The Cage MMA.
Wittner do Ostravy prichádza ako outsider, no zároveň ako nebezpečný súper, ktorý nemá čo stratiť.
„Keď prekonávate ťažké prekážky a nevzdáte to, to je ozajstná sila,“ odkázal pred návratom do OKTAGONu.
Súboj dvoch skúsených bojovníkov sa uskutoční 14. februára 2026, keď sa OKTAGON po dvoch rokoch opäť predstaví v Ostrave.
Pre Kozmu ide o kľúčový zápas, pre Wittnera o šancu pripomenúť sa na veľkej scéne.