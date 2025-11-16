    Wittner titul v Nemecku nezískal. Nad jeho sily bol domáci bojovník

    Pfeifer s Wittnerom na vážení. (Zdroj: Instagram)
    Nádej na medzinárodný titul sa pre Jozefa Wittnera skončila v štvrtom kole.

    MAGDEBURG. Slovenský bojovník Jozef Wittner neuspel v titulovom zápase o voľný opasok velterovej váhy organizácie The Cage MMA.

    Na turnaji v nemeckom Magdeburgu podľahol domácemu Tyroneovi Pfeiferovi v štvrtom kole po páke na koleno (kneebar).

    Wittner (16–5) vstupoval do zápasu ako papierovo skúsenejší zápasník, no od úvodu musel čeliť aktívnejšiemu a fyzicky dominantnejšiemu Nemeckému rivalovi.

    Rozhodujúci okamih prišiel v štvrtom kole. Pfeifer využil chybnú pozíciu na zemi, zachytil Wittnerovu nohu a rýchlo nasadil páku na koleno.

    Slovák bol donútený odklepať, čím sa Pfeifer stal novým šampiónom welterovej divízie The Cage MMA.

    Víťazstvo je pre 27-ročného Nemeckého bojovníka najväčším úspechom kariéry.

