Vémola o možnej odvete s Kinclom: Nezlepšil sa v ničom, nado mnou nemôže vyhrať

Ilić sa mu do hlavy nedostal, Kincl ho nemôže zdolať

Už na turnaji Oktagon 34 promotér organizácie Ondřej Novotný avizoval, že by sa fanúšikovia MMA mohli v decembri tešiť na zaujímavý súboj.

Potom, čo Vémola získal opasok poloťažkej divízie, sa na sociálnych sieťach začalo špekulovať o možnej odvete jeho zápasu so šampiónom Oktagonu do 84 kilogramov Patrikom Kinclom.

Najznámejší český bojovník zmiešaných bojových umení ale hovorí, že ešte predtým je nutné, aby Kincl v septembri obhájil titul v strednej divízii proti Francúzovi Alexovi Lohorém.

„Nie je to tak isté. Patrik Kincl musí najskôr vyhrať nad (Alexom) Lohorém, ktorý je kvalitný súper, hoci, keď som s ním zápasil ja, Patrik ho zosmiešňoval. Teraz má proti nemu bojovať on a rázom je všetko v poriadku. Nakoniec to skončí tak, že raz pôjde do klietky s Jokerom (Aleksandar Ilić) a tiež tam zrazu nebude problém.

Najkôr nech (Kincl) vyhraje a potom mu ten pás v osemdesiatštvorke vezmem. Ak k domu ale príde, od odvety neočakávam vôbec nič. Na človeka, ktorého som už raz zdolal, sa pripravuje dobre.

Nezlepšil sa v ničom, jedinú vec, ktorú som sa u neho v nižšej váhe obával, kondíciu, stratil. To, čo predviedol v zápase s Pirátom bola hanba. On so mnou nemôže vyhrať,“

Tridsaťsedemročný bojovník sa vyjadril aj k napätiu, ktoré panovalo okolo jeho súboja so Srbsom Ilićom. Uštipačné komentáre sa však Vémolu nedotkli.

„Ilić ma dobre nepoznal, nevedel, že sa mi týmto do hlavy nedostane. Jediné, čo sa mu podarilo, bolo to, že proti sebe na Štvanici poštval fanúšikov. Za to mu ďakujem.“