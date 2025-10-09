Procházka priznal, že neukázal všetko. Po výhre nad Rountreem poslal odkaz fanúšikom

LAS VEGAS. Jiří Procházka sa na turnaji UFC 320 vrátil víťazne, keď si poradil s nebezpečným Khalilom Rountreem.
Český samuraj však po zápase priznal, že so svojím výkonom nebol úplne spokojný.
Na sociálnych sieťach uviedol, že počas duelu nepredviedol ani polovicu z toho, čo mal natrénované.
„Práve som si pozrel zápas a musím povedať, že som neukázal ani 50 percent toho, na čom som pracoval takmer pol roka,“ napísal Procházka.
Rozhodujúci obrat podľa neho prišiel až pred tretím kolom, kedy dokázal zmeniť prístup a prevziať iniciatívu.
„Som rád, že sa mi podarilo nastaviť správnu mentalitu pred tretím kolom. Vďaka tomu som mohol ísť do záveru naplno,“ dodal.
Tridsaťdvaročný bojovník zároveň zdôraznil, že skúsenosti z tohto duelu využije pri ďalšej príprave.
„Do ďalšieho zápasu pôjdem omnoho múdrejší a s jednoduchšou mysľou. Pokojný, ale stále BJP,“ odkázal fanúšikom.