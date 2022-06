V Brne ho vítali tisíce fanúšikov. Procházku oslavujú, aj kritizujú. Čo ďalej?

BRNO. Zvítanie hodné šampióna. Nový kráľ poloťažkej divízie UFC Jiří Procházka sa po historickom úspechu vrátil zo Singapuru do Českej republiky. A je potrebné povedať, že sa dočkal naozaj veľkolepého privítania.

Zápas pripomínal jazdu na húsenkovej dráhe. Už keď to vyzeralo, že je jeden alebo druhý zápasník v problémoch, akoby zázrakom sa dokázal dostať späť do hry.

V piatom kole to s Procházkom nevyzeralo najlepšie, vzdať sa ale pre neho nepripadalo do úvahy. Podľa bodových lístkov prítomných rozhodcov chýbala pol minúta a duel by prehral.

Rodák z Hostěradic to nepripustil. Dvadsaťosem sekúnd pred koncom ukončil na škrtenie obávaného špecialistu na zemi Teixeiru.

Podarilo sa mu to ako prvému zápasníkovi v histórii.