Procházka si vybral ďalšieho súpera: Ukážem vám, prečo som šampión

Duel plný zvratov a nepredvídateľných okamihov si získal len chválu. Pravdepodobne ide o doposiaľ najlepší zápas v roku 2022. Aj kvôli tomu sa celé týždne spomína odveta ako potenciálna možnosť.

Procházka však vysvetlil, čo stojí za týmto jeho rozhodnutím. "Nejde o to, že by to mal byť ďalší veľký zápas, ale má to len jeden jediný dôvod. Môj výkon z nášho prvého zápasu bol skutočne zlý. Ukážem vám, prečo som šampión, jasne, rozhodne.

A tiež si myslím, že si to Glover zaslúži. Takáto je ponuka. Ukážem, prečo som šampión," dodal.