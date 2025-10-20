    VIDEO: Útok na ďalší titul nevyšiel. Bývalý šampión Oktagonu inkasoval tvrdé KO

    Lopez inkasuje knokaut.
    Lopez inkasuje knokaut. (Zdroj: Facebook/ARES Fighting Championship )
    20. okt 2025 o 11:10
    Tvrdá kombinácia hákov ukončila titulový súboj už po 85 sekundách.

    ŠTRASBURG. Turnaj ARES FC 35 priniesol tvrdý koniec pre Gustava Lopeza.

    Bývalý šampión OKTAGONu a súčasný držiteľ titulu organizácie RFA nestačil na domáceho Aboubakara Younousova, ktorý ho v súboji o titul bantamovej váhy ukončil už v 1. kole.

    Francúzsky bojovník potvrdil svoju dominanciu pred domácim publikom a predĺžil svoju víťaznú sériu na 8–0.

    Lopez inkasoval kombináciu pravého a ľavého háku, po ktorej rozhodca duel zastavil už po 85 sekundách.

    VIDEO: Younousov vs. Lopez (knokaut)

    Lopez nastupoval do zápasu s cieľom pridať ďalší titul do svojej zbierky, no Younousov ukázal, že patrí medzi najväčšie nádeje európskej bantamovej váhy.

    Výkonom potvrdil, že sa s ním musí rátať aj v širšom medzinárodnom meradle.

    dnes 11:10
