Chcem byť kráľom Nemecka, hlási pred epickým súbojom miláčik publika Jungwirth

FRANKFURT. V sobotu 12. októbra organizácia OKTAGON MMA prepíše dejiny zmiešaných bojových umení. Veľkolepé podujatie vo Frankfurte si na tribúnach futbalového štadióna Deutsche Bank Park vychutná takmer 60-tisíc divákov, čo predstavuje európsky rekord. S tým ruka v ruke súvisí aj nabitá zápasová karta, ktorej vrcholom bude bitka o titul nemeckého kráľa medzi Christianom Eckerlinom (16-6) a Christianom Jungwirthom (15-8). Obaja sa už nevedia dočkať, no pre druhého menovaného navyše pôjde o nesmierne emotívnu záležitosť.

Rodák zo Stuttgartu to v mladom veku najskôr skúšal na futbalových trávnikoch, ale po zdravotných problémoch presedlal na MMA. Od prvého momentu si klietku zamiloval a vždy sa mohol oprieť o podporu zo strany milujúcej rodiny. Žiaľ, v roku 2020 prišiel o otca, čo ním výrazne otriaslo. Neustále na neho myslí a je jeho veľkou motiváciou.

„Pre mňa nezomrel. Stále je tu so mnou a bude so mnou tiež vo Frankfurte. Hrdo a čestne ako on,“ vyhlásil Jungwirth otvorene v prvej epizóde relácie Na Dohled pred historickým turnajom OKTAGON 62 a takisto úprimne opísal svoj vzťah s otcom.

„Môj otec bol taký, akého by si prial každý syn. Robil pre mňa všetko. Po práci ma vozil na tréningy a keď som prišiel do kabíny, odkiaľ sa na mňa pozeral, mal slzy v očiach. Bol na mňa neskutočne pyšný. Nikdy na to nezabudnem.“

Skúsenému nemeckému reprezentantovi počas kariéry vďaka obrovskej bojovnosti a tvrdosti prischla prezývka “Kelt“. Podľa neho to nie je žiadna náhoda. Od malička mu skrátka tieto atribúty prúdia v žilách. „Otec nebol niekto, kto by sa rád bil, no vedel sa brániť. Jeho meno niečo znamenalo. Od niekoho som to musel zdediť,“ zamyslel sa Christian a ďalej dodal: „Vtedy som ho zo srandy nazýval mojím barovým bitkárom. Vždy sa nad tým zasmial.“

Z úplného dna kráľom? Do prípravy na Christiana Eckerlina dáva Jungwirth absolútne maximum a každý deň ide až na hranice svojich možností. Momentálne drží dokonca diétu, počas ktorej prijíma iba tekutiny. „Robím to tak vždy štyri až päť týždňov pred zápasom. Uľahčuje mi to zhadzovanie. Ideme na doraz! Bez disciplíny to nejde,“ opísal stručne pre mnohých laikov nepredstaviteľnú metódu.

Ostrieľaný bombardér si uvedomuje, že v klietke pred zrakmi celej európskej scény ho nečaká nič jednoduché. Proti kvalitnému a nebezpečnému súperovi má však jasný cieľ. „Chcem byť kráľom Nemecka! Môj detský sen sa teraz stáva skutočnosťou a dám do toho všetko,“ povedal odhodlane a na absolútny záver so slzami v očiach doplnil: „Tento šport je moja sloboda a ja za svoju slobodu bojujem. Bojujem za svoju rodinu a slobodu. Pochádzam z úplného dna a idem krok za krokom.“