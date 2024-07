Len nech veria tomu, že som starý, odkazuje súperom legendárny Buchinger

Zvíťazil tak v rezervnom zápase projektu Tipsport Gamechanger a v prípade zranenia niektorého z hlavných aktérov tak môže ešte do miliónovej pyramídy zasiahnuť.

BRATISLAVA. To, že ešte nepatrí do starého železa, predviedol Ivan Buchinger v plnej paráde na podujatí Oktagon 59.

"Musel som ísť do toho takto, lebo Poliaci sú fakt psychopati, veľmi dobrí bojovníci. Nastúpil som na ten zápas s tým, že ho musím rozstrieľať, aj kvôli tomu, že by som mal šancu naskočiť do Gamechangeru," uviedol Buchinger krátko po svojej výhre.