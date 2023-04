VIDEO: Kop prišiel ako blesk z jasného neba. Češka inkasovala tvrdý knokaut

LAS VEGAS. Českej bojovníčke Martine Jindrovej nevyšiel vstup do novej sezóny americkej organizácie PFL.

Američanka vytiahla zo svojho repertoáru tvrdý kop na hlavu, ktorým Češku okamžite poslala k zemi.

Po následných úderoch už bol rozhodca Jason Herzog zápas nútený ukončiť.

Vstup do pyramídy o milión dolárov tak Leibrock vyšiel na jednotku. Do tabuľky si pripísala šesť bodov a o dva mesiace by ju mal čakať ďalší duel.