Nemajú ľad, no obúvajú si korčule. Pandémia decimuje mládežnícky šport

Deti podľa neho veľmi ľahko skĺzli k pohodlnosti, ktoré so sebou prinieslo dištančné vzdelávanie. „Zvykli si, že ráno takmer ešte v pyžame absolvujú školu online a potom si pustia nejaký film alebo zahrajú si na počítači hru. Pohyb sa stáva niečím nechceným a to je veľmi zlé,“ upozorňuje Jendrichovský.

Jednou z možností by mohlo byť podľa Jendrichovského pravidelné testovanie detí. To však u kompetentných zatiaľ neprešlo.

„Je dôležité, že majú vôbec možnosť trénovať a v mnohých prípadoch dokonca hrať mládežnícke súťaže v rámci svojich krajov a regiónov. Pre nás by bola spása, ak by nám umožnili aspoň trénovať v menších skupinkách.“

Jeho vnuk ako hráč FC Nitra pravidelne dostáva tréningový plán kondičných, rýchlostných i vytrvalostných cvičení, dvakrát týždenne má družstvo online aj spoločný kondičný tréning.

„Riešením bude len očkovanie,“ tvrdí učiteľ, ktorý má pred vírusom rešpekt. „V súčasnej situácii mnoho rodičov by nesúhlasilo ani s tréningami s negatívnym testom. Predsa by to bolo riziko,“ myslí si.

Hokejistom chýba ľad

V nepriaznivom postavení sú mladí hokejisti, keďže ich príprava a tréningy je naviazaná na zimné štadióny. Tie sú pre nich pre obmedzenia už pol roka zatvorené. „Mládež a deti stratili jeden hokejový rok,“ vraví manažér mládeže v Dukle Trenčín Róbert Kompas.

Najhoršie podľa neho je, že deti stratili kontakt s ľadom.

„Keď úplne zavreli štadióny, komunikovali sme so zväzom a verili sme, že od januára začneme. Mysleli sme si, že sa situácia zlepší. Lenže je marec a je to len horšie. Nám by pomohlo, keby sa otvorili napríklad už len školy. Dúfali sme, že potom by nám povolili nejaké tréningy bez toho, aby sa deti prezliekali spoločne v šatni a bez sprchovania,“ vraví bývalý brankár, ktorý chytal aj v reprezentácii.