Tri týždne zavretí v hoteli? Pre hráčov nepredstaviteľné, tvrdí Šatan

Vo februári 2022 sa v čínskom Pekingu budú konať zimné olympijské hry, na ktoré Slovensko poslalo v piatok oficiálnu prihlášku. Pri tejto príležitosti predstúpil pred novinárov aj MIROSLAV ŠATAN, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja. Rozmýšľate už nad zložením olympijského tímu? Dovtedy máme ešte dva prípravné turnaje, momentálne sa sústredíme na ne. Tam hráči dostanú šancu presvedčiť trénera, aby boli vo finálnej nominácii. Až po nich sa budeme zaoberať tým, kto sa dostane na olympijský turnaj.

Aká bude filozofia pri tvorbe tímov na Nemecký pohár a Švajčiarsky pohár? Budete chcieť vidieť v akcii osvedčených členov kádra, alebo skôr dáte príležitosť hráčom, o nominácii ktorých váhate? Tieto turnaje sú dobrou príležitosťou, aby sme pozreli hráčov, ktorí sú na tej hranici, či pôjdu na olympiádu, alebo nie. Môžu ukázať, či vedia ťahať mužstvo. Niektorí hráči dostanú voľno, takí, ktorí výkonnosťou na majstrovstvách sveta či na kvalifikácii potvrdili, že sa s nimi dá rátať ďalej. Možno sa tam zjavia aj úplne noví hráči, ktorí zatiaľ v reprezentácii žiadnu šancu nedostali. Jeden z tých turnajov bude určite taký, že naň nebudeme ťahať hráčov, s ktorými rátame.

Koľko mien obsahuje zoznam hráčov, s ktorými počítate? Zoznam je široký. Stačila by nám možno skupina 40-50 hráčov, ale je ich tam viac, lebo možno nie iba výkonnosť, ale aj zdravotné faktory budú vstupovať do finálnej nominácie. Je tam teda viac mien, aby sme mali z čoho vyberať, ak by sa vyskytli nejaké problémy či obmedzenia. Proces je totiž taký, že ak teraz nezaregistrujeme nejakého hráča, tak už by sme ho nemohli zobrať na turnaj, aj keby sme chceli. Podľa súčasných pravidiel by do Číny mohli bez karantény pricestovať iba kompletne zaočkovaní športovci. Ako to vnímate? Uvidíme, aké komplikácie to môže spôsobiť. Pravidlá sa menia, už sa zmenili aj posledný mesiac, možno sa ešte budú upravovať. Počkáme si na finálnu verziu.

Podľa aktuálnej situácie by však nezaočkovaní športovci museli ísť do 21-dňovej karantény. Znamená to, že budete brať na olympiádu iba zaočkovaných hráčov? Inú možnosť nemáme. Nemyslím si, že by niekto z hráčov mohol sedieť tri týždne zavretý v hoteli, netrénovať, byť v karanténe, aby potom po trojtýždňovej prestávke hral na olympiáde. Je to absolútna hlúposť. Tým, že sa organizátori takto rozhodli, umožňujú zúčastniť sa na olympiáde len očkovaným. Myslíte si, že to môže priniesť komplikácie a niekto by preto odmietol účasť na olympiáde? Neviem sa k tomu teraz vyjadriť, bude to na osobnom postoji hráčov.

V súvislosti s Pekingom sa najčastejšie skloňujú mená Zdena Cháru a Jaroslava Haláka. Obaja boli naposledy v reprezentácii v roku 2014. Komunikujete s nimi o olympijskej účasti? Samozrejme, necháme ich, aby sa rozbehli vo svojej novej sezóne, v nových kluboch, lebo obaja zmenili pôsobisko. Je to už dlhší čas, čo boli v reprezentácii, ale stále ich vnímame, že majú kvalitu a majú čo ponúknuť aj reprezentačnému tímu. Bude na ich osobnom pocite, ako sa budú počas sezóny cítiť, či budú mať chuť posilniť reprezentáciu. Do Pekingu sa môže kvalifikovať aj ženský hokejový tím Slovenska. Ako vidíte postupové šance? Budeme im držať palce, aby sa im to podarilo. Som rád, že nám kvalifikácia vyšla, že sme malú slovenskú výpravu zdvojnásobili hokejom. Ak by sa podarilo kvalifikovať aj hokejistkám, tak by sme ju možno až strojnásobili.

Nový prezident hokejovej federácie Luc Tardif nedávno uviedol, že Čína možno nebude pre slabú výkonnosť hrať v mužskom turnaji. Čo si o tom myslíte? Už asi päť rokov vieme o pláne, že Čína ako organizátor dostane voľnú kartu. Všetci v hokejovom svete sme boli zvedaví, ako sa s tým Čína vyrovná, kde zoberie hráčov, akým spôsobom to bude riešiť. Nevidel som ich hrať, neviem posúdiť ich kvalitu. Viem, že je tam veľa hráčov z tímu Kunlun, čo hrá v KHL. Do konca mesiaca sa však má definitívne rozhodnúť, či nastúpi Čína na turnaji. Bolo by to určite dobré pre propagáciu a rozvoj hokeja v Číne. Možno sa však rozhodnú nahradiť ju tímom, ktorý je z nekvalifikovaných krajín v renkingu najvyššie, teda Nórmi.